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AZ1047/12
Savuraţi muzica oriunde mergeţi
Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact şi elegant, veţi putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.
MP3-CD
Casetă
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
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Tuner stereo FM/MW (AM)
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