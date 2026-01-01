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AZ100N/12
Savuraţi muzica oriunde mergeţi
Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact şi elegant, veţi putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.
Albastru
Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieşiţi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceţi este să selectaţi unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savuraţi experienţa muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porniţi playerul.
Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu numeroase discuri disponibile pe piaţă. Acest sistem audio vă permite să vă bucuraţi de muzica de pe CD, CD-R şi CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât şi discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi reînregistrate de mai multe ori şi pot fi redate doar de playerele CD audio compatibile.
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