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Producție oprită
AW9000/10
Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.
Ascultă muzica wireless, cu sunet de înaltă fidelitate, la boxele Hi-Fi wireless Philips Fidelio. Transmite muzica fără efort cu ajutorul celor 6 difuzoare Hi-Fi, pentru un sunet puternic şi o imagistică stereo ideală.
Sunet stereo de înaltă fidelitate
100 W, 6 drivere Hi-Fi
Digital şi Analog-in
Intrările audio digitale şi analogice permit o gamă de opţiuni în afara opţiunii de streaming wireless. Conectaţi un televizor, un player Blu-ray, o consolă de jocuri sau un alt player media şi utilizaţi-le cu un sunet de înaltă calitate de la boxele dvs. Philips
Oricine poate configura boxele Hi-Fi wireless Fidelio; nu trebuie să fiţi expert în tehnică pentru a instala produsul în numai 5 minute. Dorim ca dvs. să începeţi să utilizaţi boxele Fidelio în cel mai scurt timp, motiv pentru care am depus mari eforturi pentru a ne asigura că veţi putea configura produsul din câţiva paşi simpli. De fapt, veţi beneficia de îndrumări clare şi prietenoase din partea sistemului Fidelio.
Boxa este prevăzută cu drivere Hi-Fi profesionale cu unghiuri speciale, proiectate pentru a produce un câmp sonor de maximă amplitudine şi profunzime. Poziţionarea driverelor oferă o calitate dinamică fără precedent a sunetelor, indiferent de poziţia în care vă aflaţi în cameră. De asemenea, designul unic permite adaptarea discretă a boxelor la designul interior.
2.5
din 5
2
Recenzii
thomas
27/01/2015
Polska
Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi
Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.
Acest review a fost făcut pentru AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Acest review a fost făcut pentru AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Robert321
05/01/2015
Polska
Kiepski firmware
Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.
Acest review a fost făcut pentru AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Acest review a fost făcut pentru AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Napster este disponibil numai în Germania şi în Marea Britanie.