Bucuraţi-vă de un univers de servicii muzicale

Obţinerea unui abonament la serviciile de muzică online este una dintre cele mai bune modalităţi de a asculta muzică din cea mai diversă, inclusiv cele mai recente melodii lansate. De asemenea, puteţi accesa muzică oricând, oriunde, dacă dispuneţi de o conexiune la Internet. Cu sistemul Hi-Fi wireless Philips, nu trebuie nici măcar să vă porniţi calculatorul pentru a beneficia de serviciul de muzică online.