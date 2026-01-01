ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Imagine primară

Producție oprită

Conexiune Hi-Fi wireless A1

AW1000/10

Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.

Prin conectarea la sistemul Hi-Fi, conexiunea Hi-Fi wireless Philips Fidelio îţi aduce în camera de zi melodiile stocate în cloud sau emise de posturile de radio de pe Internet. Utilizează dispozitivul portabil Android sau Apple pentru a naviga şi a reda.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.

  • Transformă sist Hi-Fi în sist wireless

  • Digital out şi Analog out/In

Bucuraţi-vă de un univers de servicii muzicale

Bucuraţi-vă de un univers de servicii muzicale

Obţinerea unui abonament la serviciile de muzică online este una dintre cele mai bune modalităţi de a asculta muzică din cea mai diversă, inclusiv cele mai recente melodii lansate. De asemenea, puteţi accesa muzică oricând, oriunde, dacă dispuneţi de o conexiune la Internet. Cu sistemul Hi-Fi wireless Philips, nu trebuie nici măcar să vă porniţi calculatorul pentru a beneficia de serviciul de muzică online.

Comoditate supremă prin configurare simplă

Comoditate supremă prin configurare simplă

Confort absolut prin configurare uşoară. Instalare simplificată - Produs Plug & Play

Acceptă redarea de muzică prin UPnP

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Napster este disponibil numai în Germania şi în Marea Britanie.