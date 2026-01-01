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Producție oprită
AW1000/10
Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.
Prin conectarea la sistemul Hi-Fi, conexiunea Hi-Fi wireless Philips Fidelio îţi aduce în camera de zi melodiile stocate în cloud sau emise de posturile de radio de pe Internet. Utilizează dispozitivul portabil Android sau Apple pentru a naviga şi a reda.
Transformă sist Hi-Fi în sist wireless
Digital out şi Analog out/In
Obţinerea unui abonament la serviciile de muzică online este una dintre cele mai bune modalităţi de a asculta muzică din cea mai diversă, inclusiv cele mai recente melodii lansate. De asemenea, puteţi accesa muzică oricând, oriunde, dacă dispuneţi de o conexiune la Internet. Cu sistemul Hi-Fi wireless Philips, nu trebuie nici măcar să vă porniţi calculatorul pentru a beneficia de serviciul de muzică online.
Confort absolut prin configurare uşoară. Instalare simplificată - Produs Plug & Play
Recenzii
Napster este disponibil numai în Germania şi în Marea Britanie.