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  • Savurează-ţi muzica oriunde mergi
  • Savurează-ţi muzica oriunde mergi
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Producție oprită

boxă portabilă wireless

AT10/00

4.3
| (13) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Savurează-ţi muzica oriunde mergi
Bucură-te de muzică de la boxa portabilă multifuncţională Philips. Pur şi simplu alege sursa de muzică, de la streaming wireless prin Bluetooth la radio FM, intrare audio, USB sau card SD! Bateria reîncărcabilă integrată îţi permite să asculţi muzică oriunde.
Vezi toate beneficiile

Savurează-ţi muzica oriunde mergi

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • Tuner digital FM

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Tuner FM pentru divertisment la radio

0

Slot pentru carduri SD şi USB Direct pentru redarea muzicii în format MP3

Slot pentru carduri SD şi USB Direct pentru redarea muzicii în format MP3

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

13

Recenzii

92%

recomandă acest produs

3
2

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Bajka

W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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