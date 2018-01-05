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Producție oprită
Bluetooth®
USB Direct
SD
Tuner digital FM
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
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4.3
din 5
13
Recenzii
92%
recomandă acest produs
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Kris77
15/08/2016
Polska
Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.
Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Buuuuuuuuuu
14/06/2016
Polska
Bajka
W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy