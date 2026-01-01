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Producție oprită
AS360/12
Transmiteţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
Această boxă AS360 redă cu stil un sunet superb. Redaţi muzică wireless de pe telefonul dvs. pe Bluetooth pentru divertisment fără efort, andocaţi-o pentru o încărcare rapidă sau încărcaţi un al doilea dispozitiv cu ajutorul USB-ului.
Bluetooth®
pentru Android
Port USB pentru încărcare
10 W, Alimentare cu baterie sau c.a.
Fiind disponibilă pentru descărcare de pe Google Play, mini-aplicaţia pentru conectare audio cu Bluetooth de la Philips vă permite să vă conectaţi şi să vă sincronizaţi cu uşurinţă dispozitivul mobil la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. Atingeţi mini-aplicaţia pentru a adăuga, sincroniza şi a vă conecta automat la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. După sincronizare, puteţi de asemenea redenumi şi modifica pictogramele. Această mini-aplicaţie vă permite să deţineţi mai multe dispozitive audio Philips, facilitând comutarea între diferite dispozitive cu Bluetooth. Pur şi simplu atingeţi pentru a selecta dispozitivul Philips dorit şi începeţi redarea.
Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.
Cu tehnologia avansată, sunetul transmis prin Bluetooth® este dus la un nou nivel. Redarea audio standard prin Bluetooth utilizează codecul SBC care este conceput pentru transmisii audio simple, lăsând ascultătorii adesea dezamăgiţi şi nesatisfăcuţi. Cu toate acestea, boxa Philips este echipată cu tehnologia wireless Bluetooth®-aptX® de înaltă fidelitate - oferindu-vă un sunet bogat, puternic şi de o claritate excepţională. Compatibil cu cele mai recente smartphone-uri, tablete şi alte dispozitive Android™, Philips oferă acum calitatea audio pe care v-o doriţi. Muzica wireless nu a sunat niciodată atât de bine.
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