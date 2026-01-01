Mini-aplicaţie cu sincronizare facilă prin Bluetooth pentru telefoanele Android

Fiind disponibilă pentru descărcare de pe Google Play, mini-aplicaţia pentru conectare audio cu Bluetooth de la Philips vă permite să vă conectaţi şi să vă sincronizaţi cu uşurinţă dispozitivul mobil la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. Atingeţi mini-aplicaţia pentru a adăuga, sincroniza şi a vă conecta automat la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. După sincronizare, puteţi de asemenea redenumi şi modifica pictogramele. Această mini-aplicaţie vă permite să deţineţi mai multe dispozitive audio Philips, facilitând comutarea între diferite dispozitive cu Bluetooth. Pur şi simplu atingeţi pentru a selecta dispozitivul Philips dorit şi începeţi redarea.