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Producție oprită
pentru Android
FlexiDock de la Philips este perfect pentru telefoanele cu Android. Modelul său unic andochează inteligent majoritatea telefoanelor cu Android - indiferent dacă mufa de conectare a telefonului este în partea inferioară, pe laterală sau în partea superioară. Această flexibilitate este deocamdată unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverşi producători şi care nu au o poziţie şi orientare standard pentru mufa de conectare micro USB. Staţia de andocare este reglabilă, pentru a ţine telefonul atât vertical, cât şi orizontal, permiţându-vă poziţionarea telefonului cu Android în centrul boxei.
Aplicaţia DockStudio Philips gratuită oferă sute de caracteristici unice pentru boxele cu andocare. Puteţi asculta mii de posturi radio din întreaga lume pe Internet, răsfoi colecţia de muzică şi partaja prietenilor ce ascultaţi pe Facebook sau fotografii artistice pe Flickr. Aplicaţia are o funcţie de muzică Songbird şi dvs. puteţi descoperi, reda şi sincroniza fişiere media fără restricţii între PC şi dispozitivele cu Android. În modul Ceas, aplicaţia vă permite să setaţi alarme muzicale multiple personalizate şi vă prezintă prognoza meteo actualizată. Aplicaţia poate fi descărcată complet gratuit din Google Play.
Ascultaţi melodiile preferate la boxa care are un sunet minunat. Această boxă Philips cu andocare redă muzică de la dispozitivele dvs. cu Android prin Bluetooth. Descărcaţi aplicaţia DockStudio Philips gratuită şi Bluetooth-ul va fi pornit automat şi conectat când dispozitivul este andocat. Vă puteţi bucura de un sunet puternic şi uimitor, la un confort fără egal. Aproape nimic nu sună la fel de bine.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®