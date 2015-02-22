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  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
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  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
  • Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android

Producție oprită

boxă cu andocare cu Bluetooth®

AS111/12

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
Obţineţi un sunet excepţional cu această staţie de andocare AS111/12 de la Philips care redă şi încarcă telefonul dvs. cu Android şi îşi sincronizează automat ceasul cu dispozitivul dvs. Songbird este inclus în pachet, aşadar puteţi sincroniza muzică între telefon şi calculator.
Vezi toate beneficiile

cu această boxă cu andocare

Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android

  • pentru Android

FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu/încărca telefonul Android

FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu/încărca telefonul Android

FlexiDock de la Philips este perfect pentru telefoanele cu Android. Modelul său unic andochează inteligent majoritatea telefoanelor cu Android - indiferent dacă mufa de conectare a telefonului este în partea inferioară, pe laterală sau în partea superioară. Această flexibilitate este deocamdată unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverşi producători şi care nu au o poziţie şi orientare standard pentru mufa de conectare micro USB. Staţia de andocare este reglabilă, pentru a ţine telefonul atât vertical, cât şi orizontal, permiţându-vă poziţionarea telefonului cu Android în centrul boxei.

Descoperiţi, partajaţi muzică şi mai multe caracteristici prin intermediul aplicaţiei DockStudio

Descoperiţi, partajaţi muzică şi mai multe caracteristici prin intermediul aplicaţiei DockStudio

Aplicaţia DockStudio Philips gratuită oferă sute de caracteristici unice pentru boxele cu andocare. Puteţi asculta mii de posturi radio din întreaga lume pe Internet, răsfoi colecţia de muzică şi partaja prietenilor ce ascultaţi pe Facebook sau fotografii artistice pe Flickr. Aplicaţia are o funcţie de muzică Songbird şi dvs. puteţi descoperi, reda şi sincroniza fişiere media fără restricţii între PC şi dispozitivele cu Android. În modul Ceas, aplicaţia vă permite să setaţi alarme muzicale multiple personalizate şi vă prezintă prognoza meteo actualizată. Aplicaţia poate fi descărcată complet gratuit din Google Play.

Transfer de muzică prin Bluetooth de la dispozitivul cu Android

Transfer de muzică prin Bluetooth de la dispozitivul cu Android

Ascultaţi melodiile preferate la boxa care are un sunet minunat. Această boxă Philips cu andocare redă muzică de la dispozitivele dvs. cu Android prin Bluetooth. Descărcaţi aplicaţia DockStudio Philips gratuită şi Bluetooth-ul va fi pornit automat şi conectat când dispozitivul este andocat. Vă puteţi bucura de un sunet puternic şi uimitor, la un confort fără egal. Aproape nimic nu sună la fel de bine.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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