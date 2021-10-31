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Producție oprită
AJT5300W/12
Bluetooth®
Încărcare universală
Alarmă dublă
FM, tuner digital
Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii wireless cu rază scurtă, stabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea uşoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe orice smartphone, tabletă sau laptop, inclusiv de pe iPod sau iPhone cu un difuzor activat Bluetooth.
Această boxă dispune de un port USB, dacă bateria telefonului dvs. smartphone se descarcă fie acasă, fie în călătorii, această boxă portabilă vă permite să transferaţi bateria stocată în boxă în dispozitivul dvs. mobil.
Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
5.0
din 5
1
Recenzie
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Avantaje
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Dezavantaje
Можно сказать, что цена несколько высокая
Acest review a fost făcut pentru AJT5300W Радіогодинник
Acest review a fost făcut pentru AJT5300W Радіогодинник