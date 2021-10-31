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  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
  • Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless

Producție oprită

Radio cu ceas

AJT5300W/12

5
| (1) Recenzie
Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless
Începe-ţi ziua plin de energie cu AJT5300W. Acest radio cu ceas redă muzică de pe orice dispozitiv Bluetooth, îndeplinind şi funcţia de boxă wireless. Prin intermediul staţiei de încărcare integrate, acesta încarcă orice smartphone şi dispozitiv iPhone/Android în timp ce tu dormi.
Vezi toate beneficiile

Bucură-te de muzică şi încarcă-ţi smartphone-ul wireless

  • Bluetooth®

  • Încărcare universală

  • Alarmă dublă

  • FM, tuner digital

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii wireless cu rază scurtă, stabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea uşoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe orice smartphone, tabletă sau laptop, inclusiv de pe iPod sau iPhone cu un difuzor activat Bluetooth.

Port USB pentru a încărca orice dispozitiv mobil

Port USB pentru a încărca orice dispozitiv mobil

Această boxă dispune de un port USB, dacă bateria telefonului dvs. smartphone se descarcă fie acasă, fie în călătorii, această boxă portabilă vă permite să transferaţi bateria stocată în boxă în dispozitivul dvs. mobil.

Tuner digital FM cu posturi presetate

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Avantaje

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Dezavantaje

Можно сказать, что цена несколько высокая

Acest review a fost făcut pentru AJT5300W Радіогодинник

Acest review a fost făcut pentru AJT5300W Радіогодинник

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