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Producție oprită
AJ7045D/12
Treziţi-vă cu sunetul excepţional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.
Începeţi fiecare zi cu muzica dvs. preferată de pe iPod/iPhone utilizând conectorul Lightning. Cu boxe Bass Reflex încorporate, această staţie de andocare elegantă de la Philips oferă un bas intens şi profund şi un sunet puternic.
cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone
FM, alarmă dublă
20W
Executaţi o singură conexiune şi bucuraţi-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare vă puteţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.
RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
Începeţi ziua trezindu-vă uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi uşor.
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