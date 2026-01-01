ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară

Producție oprită

staţie de andocare pentru iPod/iPhone

AJ7045D/12

Treziţi-vă cu sunetul excepţional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.

Începeţi fiecare zi cu muzica dvs. preferată de pe iPod/iPhone utilizând conectorul Lightning. Cu boxe Bass Reflex încorporate, această staţie de andocare elegantă de la Philips oferă un bas intens şi profund şi un sunet puternic.

Vezi toate beneficiile

cu această staţie de andocare

Treziţi-vă cu sunetul excepţional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

  • FM, alarmă dublă

  • 20W

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Executaţi o singură conexiune şi bucuraţi-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare vă puteţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Putere totală de ieşire 20 W RMS

Putere totală de ieşire 20 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută

Începeţi ziua trezindu-vă uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi uşor.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips