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Producție oprită

Radio cu ceas cu alarmă pentru iPod/iPhone

AJ6200D/12

Treziţi-vă cu sunet excepţional de pe iPod/iPhone-ul dvs.

Utilizaţi şi încărcaţi dispozitivul dvs. iPod/iPhone prin conectorul Lightning cu acest radio cu ceas elegant Philips. Cu un USB suplimentar, putere de ieşire de 5 W şi acord digital FM cu presetări, butoanele mari din faţă vă oferă configurarea orei şi a alarmei fără bătăi de cap.

Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă cu sunet excepţional de pe iPod/iPhone-ul dvs.

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

  • Port USB pentru încărcare

  • 5 W, FM, Alarmă dublă

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Bucuraţi-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.

Tuner digital FM cu posturi presetate

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

USB suplimentar pentru încărcarea unui alt smartphone sau altei tablete

Specificaţii tehnice

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