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Producție oprită

Radio cu ceas

AJ3500/12

4

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Radio cu ceas cu afişaj mare

Învioraţi-vă dimineţile cu un afişaj mare cu LED-uri al orei. Acest ceas setează ora automat când este conectat la priză şi are o baterie de rezervă pentru a se asigura că alarma porneşte, chiar şi fără alimentare. Alegeţi să vă treziţi cu o sonerie sau cu un post de radio.

Vezi toate beneficiile

Radio cu ceas cu afişaj mare

  • Afişaj mare

  • Acord analogic FM/MW

  • Alarmă dublă

  • Ceas şi alarmă de siguranţă

Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră şi partenerul vă puteţi trezi la ore diferite

Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră şi partenerul vă puteţi trezi la ore diferite

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. şi a doua oră pentru trezirea partenerului.

Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută

Începeţi ziua trezindu-vă uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi uşor.

Ecran mare pentru vizionare uşoară

Ecranul mare facilitează citirea uşoară a conţinutului. Acum puteţi citi ora, data şi alarma cu uşurinţă, chiar de la distanţă. Este ideal pentru persoanele în vârstă sau cu deficienţe vizuale.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

2
1

03/12/2015

România

România

Cumpărător verificat

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3500 Radio cu ceas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3500 Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

Acest review a fost făcut pentru AJ3500 Radiobudzik

Acest review a fost făcut pentru AJ3500 Radiobudzik

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