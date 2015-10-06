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Producție oprită

Radio cu ceas şi acord digital

AJ3116/12

4.4

| (17) Recenzii | 94% recomandă acest produs

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Acest ceas elegant cu radio Philips vă trezeşte la timp. Are un radio FM încorporat, radio care vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu emisiunea radio preferată sau cu alarma.

Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă cu radioul sau cu alarma

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

  • FM, acord digital

  • Alarmă dublă

  • Ceas şi alarmă de siguranţă

Trezire blândă, pentru o experienţă de trezire plăcută

Începe ziua trezindu-te uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a te trezi, fie prea zgomotos, încât te trezeşti prea brusc. Ai posibilitatea să te trezeşti cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma sonoră. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a te trezi uşor.

Bateria de siguranţă asigură memorarea orei în timpul penelor de curent

Temporizator de oprire pentru a adormi ascultând melodia preferată

Temporizator de oprire pentru a adormi ascultând melodia preferată

Temporizatorul de standby îţi permite să alegi câtă vreme doreşti să asculţi muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setezi limita de timp (până la o oră) şi să selectezi postul de radio pe care doreşti să-l asculţi până ce adormi. Aparatul de radio Philips va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silenţios şi economic. Temporizatorul de standby îţi permite să adormi pe sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoie să numeri oi sau să te îngrijoreze irosirea curentului electric

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

17

Recenzii

94%

recomandă acest produs

1

06/10/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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