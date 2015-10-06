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Producție oprită
Începeţi ziua aşa cum doriţi!
Acest ceas elegant cu radio Philips vă trezeşte la timp. Are un radio FM încorporat, radio care vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu emisiunea radio preferată sau cu alarma.
FM, acord digital
Alarmă dublă
Ceas şi alarmă de siguranţă
Începe ziua trezindu-te uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a te trezi, fie prea zgomotos, încât te trezeşti prea brusc. Ai posibilitatea să te trezeşti cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma sonoră. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a te trezi uşor.
Temporizatorul de standby îţi permite să alegi câtă vreme doreşti să asculţi muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setezi limita de timp (până la o oră) şi să selectezi postul de radio pe care doreşti să-l asculţi până ce adormi. Aparatul de radio Philips va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silenţios şi economic. Temporizatorul de standby îţi permite să adormi pe sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoie să numeri oi sau să te îngrijoreze irosirea curentului electric
4.4
din 5
17
Recenzii
94%
recomandă acest produs
mirabelka
06/10/2015
Polska
Cumpărător verificat
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
kriss290
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem