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Producție oprită
AJ2000/12
Trezeşte-te
Trezeşte-te cu postul de radio preferat sau tonurile de alarmă preferate. Acest radio cu ceas elegant Philips AJ2000, cu ecran cu finisaj tip oglindă, îţi permite să presetezi două alarme care te trezesc pe tine şi pe partenerul tău la ore diferite. Trezeşte-te zâmbind în fiecare dimineaţă.
Ecran cu finisaj tip oglindă
FM, acord digital
Alarmă dublă
Tunerul FM încorporat vă permite să vă bucuraţi de melodiile preferate sau de ştiri de la postul dvs. de radio în fiecare zi. Pur şi simplu recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi.
Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setează o oră de alarmă pentru trezirea ta şi a doua oră pentru trezirea partenerului.
4.3
din 5
8
Recenzii
DJPocaitul
24/08/2019
România
Cumpărător verificat
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Avantaje
Imi place ca are alimentator separat.
Dezavantaje
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ2000 Radio cu ceas
Data utilizării 2018-07-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ2000 Radio cu ceas
Data utilizării 2018-07-24
Jean
22/07/2019
România
As sfătui pe oricine sa achiziționeze un astfel de aparat.
Ca un vechi utilizator al produselor Philips ma declar pe deplin mulțumit de aceasta bijuterie.Stie sa facă de toate,intr-un spațiu redus și cu un consum nesemnificativ de energie.L-am alimentat chiar și dintr-un mic panou solar montat la fereastra ! Mi-ar fi plăcut sa găsesc in documentația din cutie și modul de setare al soneriei.Dupa o pana de curent (de fapt o cădere și revenire scurta) am avut surpriza sa înceapă sa sune mereu la ora 00.Asa am ajuns la documentația de pe sait și apoi,din fericire la My Philips. M-am înscris pe My Philips nu pentru a câștiga un premiu sau alte avantaje,ci pentru a arata celor tineri,inclusiv din firma Philips,uimitoarele progrese făcute de aceasta marca in decursul anilor.Imi face plăcere sa va trimit o poza cu un aparat de radio Philips cumpărat de tatăl meu in anul 1939 ! (Pentru care mai am chiar și factura și o mică documentație).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ2000 Radio cu ceas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ2000 Radio cu ceas
dorustory
26/09/2018
România
Un produs foarte bun
[Employee of philipsglobal] Un produs foarte bun, designul il deosebeste de restul produselor din aceeasi categorie de pret. Radioul se aude impecabil chiar si la putere maxima, foarte utile treptele de luminozitate ale afisajului. Ceasul ramane setat chiar si dupa ce a fost scos din priza (util in cazul unei pene de curent). Il am de putin timp dar sunt multumit de el.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ2000 Radio cu ceas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ2000 Radio cu ceas