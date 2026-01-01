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Producție oprită

Radio cu ceas

AJ130/12

Design elegant pentru toate stilurile de viaţă

Ascultaţi muzică portabilă acasă şi bucuraţi-vă de sunetul superb al radioului cu ceas şi CD AJ130 cu conexiunea de intrare aux-in. Designul său elegant, care măreşte spaţiul, conţine un ecran LCD mare iluminat din spate. Alegeţi dacă vă treziţi cu CD-ul, muzica digitală sau alarma.

Vezi toate beneficiile

treziţi-vă cu melodia favorită sau radioul

Design elegant pentru toate stilurile de viaţă

  • CD

Player compatibil cu CD-R şi CD-RW

Compatibilitatea cu formatul CD-RW înseamnă că aparatul dvs. poate reda discuri atât în format CD-R, cât şi CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice player de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi reînregistrate de mai multe ori, şi pot fi redate doar de playerele CD audio compatibile. Pickup-ul laser şi circuitele de decodare pentru CD ale playerelor compatibile cu formatul CD-RW sunt create special pentru stratul de înregistrare cu schimbare de fază al CD-urilor audio speciale CD-RW, astfel încât să puteţi reda oricând discurile înregistrate acasă pe sistemul CD audio.

Conexiune de intrare Aux-in pentru player-ul dvs. MP3 portabil

Conexiune de intrare Aux-in pentru player-ul dvs. MP3 portabil

n/a

Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă

Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare şi utilizare facile în condiţii de lumină scăzută şi oferă informaţii clare imediat.

Specificaţii tehnice

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