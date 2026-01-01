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Producție oprită
AJ130/12
Design elegant pentru toate stilurile de viaţă
Ascultaţi muzică portabilă acasă şi bucuraţi-vă de sunetul superb al radioului cu ceas şi CD AJ130 cu conexiunea de intrare aux-in. Designul său elegant, care măreşte spaţiul, conţine un ecran LCD mare iluminat din spate. Alegeţi dacă vă treziţi cu CD-ul, muzica digitală sau alarma.
CD
Compatibilitatea cu formatul CD-RW înseamnă că aparatul dvs. poate reda discuri atât în format CD-R, cât şi CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice player de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi reînregistrate de mai multe ori, şi pot fi redate doar de playerele CD audio compatibile. Pickup-ul laser şi circuitele de decodare pentru CD ale playerelor compatibile cu formatul CD-RW sunt create special pentru stratul de înregistrare cu schimbare de fază al CD-urilor audio speciale CD-RW, astfel încât să puteţi reda oricând discurile înregistrate acasă pe sistemul CD audio.
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Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare şi utilizare facile în condiţii de lumină scăzută şi oferă informaţii clare imediat.
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