Player compatibil cu CD-R şi CD-RW

Compatibilitatea cu formatul CD-RW înseamnă că aparatul dvs. poate reda discuri atât în format CD-R, cât şi CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice player de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi reînregistrate de mai multe ori, şi pot fi redate doar de playerele CD audio compatibile. Pickup-ul laser şi circuitele de decodare pentru CD ale playerelor compatibile cu formatul CD-RW sunt create special pentru stratul de înregistrare cu schimbare de fază al CD-urilor audio speciale CD-RW, astfel încât să puteţi reda oricând discurile înregistrate acasă pe sistemul CD audio.