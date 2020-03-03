ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie produs faţă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ

Producție oprită

Radio cu ceas

AJ1000/12

3.6

| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs

Trezeşte-te cu postul de radio preferat

Trezeşte-te cu postul de radio preferat sau tonurile de alarmă preferate. Acest radio cu ceas elegant Philips AJ1000/12, cu ecran cu finisaj tip oglindă, îţi permite să presetezi două alarme care te trezesc pe tine şi partenerul tău la ore diferite. Trezeşte-te uşor în fiecare dimineaţă cu un zâmbet pe faţă.

Vezi toate beneficiile

Trezeşte-te cu postul de radio preferat

  • Ecran cu finisaj tip oglindă

  • FM, Acord analogic

  • Alarmă dublă

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setaţi soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.

Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută

Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută

Începeţi ziua trezindu-vă uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi uşor.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

3.6

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

2
1

03/03/2020

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Fajny design

Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.

Avantaje

Mały rozmiar

Dezavantaje

Czasami słabo łapie sygnał

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudzik

Data utilizării 2018-03-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudzik

Data utilizării 2018-03-03

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii

To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudík

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudík

02/02/2016

Polska

Polska

Da się użytkować, ale ...

Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.

Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudzik

Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudzik

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips