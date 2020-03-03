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Producție oprită
Trezeşte-te cu postul de radio preferat
Trezeşte-te cu postul de radio preferat sau tonurile de alarmă preferate. Acest radio cu ceas elegant Philips AJ1000/12, cu ecran cu finisaj tip oglindă, îţi permite să presetezi două alarme care te trezesc pe tine şi partenerul tău la ore diferite. Trezeşte-te uşor în fiecare dimineaţă cu un zâmbet pe faţă.
Ecran cu finisaj tip oglindă
FM, Acord analogic
Alarmă dublă
Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setaţi soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.
Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.
Începeţi ziua trezindu-vă uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi uşor.
3.6
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
Migotka
03/03/2020
Polska
Cumpărător verificat
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Avantaje
Mały rozmiar
Dezavantaje
Czasami słabo łapie sygnał
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudzik
Data utilizării 2018-03-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudzik
Data utilizării 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudík
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudzik
Acest review a fost făcut pentru AJ1000 Radiobudzik