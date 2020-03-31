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Producție oprită

Radio portabil

AE1530/00

4
| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs
Încape în orice buzunar
Cu acest radio MW/FM Philips elegant, de buzunar, vă puteţi bucura de un sunet puternic şi de calitate indiferent unde v-aţi afla.
Vezi toate beneficiile

Încape în orice buzunar

  • Acord analogic FM/MW

  • Difuzor integrat

  • Mufă pentru căşti

  • Funcţionare cu baterii

Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Tuner stereo FM/MW (AM)

Control de la un singur buton rotativ al volumului şi buton de pornire/oprire

0

Difuzor integrat pentru a asculta la radio la volum ridicat şi o calitate bună

Difuzor integrat pentru a asculta la radio la volum ridicat şi o calitate bună

Un difuzor oferă o calitate bună a sunetului pentru o audiţie mai plăcută.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

3
2

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Avantaje

fülhalgató csatlakozó

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AE1530 Hordozható rádió

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AE1530 Hordozható rádió

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AE1530 Przenośne radio

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AE1530 Przenośne radio

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AE1530 Přenosné rádio

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AE1530 Přenosné rádio

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