Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum

Bucură-te de linişte la volan, camera Philips de înregistrare în timpul condusului te va proteja în cazul unor evenimente neaşteptate. Simte-te protejat(ă) graţie funcţiilor de siguranţă automate; Detecţia coliziunilor, Captură uşoară de urgenţă şi Alertă în caz de oboseală.