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  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
  • Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum

Producție oprită

ADR810Cameră de înregistrare în timpul condusului auto

ADR81BLX1

Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
Bucură-te de linişte la volan, camera Philips de înregistrare în timpul condusului te va proteja în cazul unor evenimente neaşteptate. Simte-te protejat(ă) graţie funcţiilor de siguranţă automate; Detecţia coliziunilor, Captură uşoară de urgenţă şi Alertă în caz de oboseală.
Vezi toate beneficiile

cu detecţia coliziunilor şi captură uşoară de urgenţă

Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum

  • Full HD 1080p

  • Detecţie automată a coliziunii

  • Ind oboseală şi avert şoferului

  • Ecran captare facilă a sit. de urgenţă

Înregistrare automată la pornirea vehiculului

Înregistrare automată la pornirea vehiculului

Imediat ce porneşti vehiculul, camera de înregistrare în timpul condusului intră în funcţiune automat.

Detectarea coliziunilor şi înregistrarea automată a situaţiilor de urgenţă

Detectarea coliziunilor şi înregistrarea automată a situaţiilor de urgenţă

În caz de coliziune, o înregistrare a situaţiei de urgenţă este salvată automat pentru a proteja dovezile şi a împiedica suprascrierea.

Ind oboseală şi avert şoferului

Ind oboseală şi avert şoferului

Indicele de oboseală indică evoluţia stării de oboseală a şoferului şi va genera un mesaj vizual şi acustic de avertizare atunci când şoferul trebuie să se odihnească.

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  • Acces la reducerile lunare
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