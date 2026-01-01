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Producție oprită
ADR81BLX1
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Detecţie automată a coliziunii
Ind oboseală şi avert şoferului
Ecran captare facilă a sit. de urgenţă
Imediat ce porneşti vehiculul, camera de înregistrare în timpul condusului intră în funcţiune automat.
În caz de coliziune, o înregistrare a situaţiei de urgenţă este salvată automat pentru a proteja dovezile şi a împiedica suprascrierea.
Indicele de oboseală indică evoluţia stării de oboseală a şoferului şi va genera un mesaj vizual şi acustic de avertizare atunci când şoferul trebuie să se odihnească.
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