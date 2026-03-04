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  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
  • Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul

Xenon WhiteVision gen2Bec cu xenon pentru faruri auto

85415WHV2C1

4.3
| (31) Recenzii
Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
Becurile Xenon WhiteVision de generația a 2-a de la Philips creează un aspect alb și intens pentru mașina ta și produc o lumină albă mai uniformă și mai strălucitoare pe șosea. Alegerea perfectă pentru farurile cu xenon, care se potrivesc perfect cu becurile LED.
Vezi toate beneficiile

Lumina intensă, mai albă, îmbunătățește concentrarea șoferului

Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul

  • Tip de lampă: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Număr de becuri: 1

Efect perfect de lumină albă, care se potriveşte cu alte becuri LED ale maşinii tale

Becurile pentru faruri Xenon WhiteVision de generaţia a 2-a de la Philips reprezintă alegerea perfectă pentru şoferii care vor să se bucure de lumină albă desăvârşită pentru farurile lor, asemănătoare cu cea a LED-urilor. Având aceeaşi temperatură de culoare ca a luminilor LED, Xenon WhiteVision de generaţia a 2-a reprezintă cel mai bun upgrade pentru farurile tale cu xenon.

Fasciculele albe clare risipesc întunericul

Având o temperatură de culoare de până la 5000 Kelvin, becurile Philips Xenon WhiteVision luminează drumul din faţa ta cu un fascicul desăvârşit, de un alb pur, care despică întunericul. În loc să faci efort ca să vezi drumul înaintea ta, conduci într-un mod mai sigur şi mai interesant. Cu iluminatul Philips pentru maşini, condusul noaptea nu-ţi va mai impune limite.

Contrast mai mare pentru vizibilitate îmbunătăţită şi conducere mai sigură

Este foarte important să poţi să localizezi şi să identifici repede marcajele şi semnele de pe drum atunci când conduci pe întuneric. Cu becurile Xenon WhiteVision, ai parte de o lumină albă intensă şi uniformă. Dacă mai pui la socoteală şi temperatura înaltă de culoare, farurile oferă un contrast mai puternic şi o reflectare mai bună de pe obiecte şi de pe semne. Şi te vei bucura de o experienţă a condusului mai confortabilă şi mai sigură. Adevărul este că multe dintre accidentele rutiere sunt cauzate de faptul că şoferii foarte obosiţi îşi pierd concentrarea atunci când conduc pe timp de noapte. Această lumină mai albă te ajută să te concentrezi și să fii atent noaptea.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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