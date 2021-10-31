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Producție oprită
Împărtăşiţi-vă amintirile
Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dumneavoastră? Descoperiţi, organizaţi şi retrăiţi amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de împărtăşire a amintirilor prin afişarea fotografiilor digitale la o calitate uimitoare, fără PC.
LCD de 17,8 cm (7")
Raport de afişare 16:9
Un conector USB pentru facilitarea vizualizării şi împărtăşirii fotografiilor stocate pe un modul de memorie USB.
Este un efect de diaporamă pentru afişarea fotografiilor sub forma unui colaj format automat şi aleatoriu din fotografii diferite pentru a evita marginile neatractive produse de fotografiile mai mici decât ecranul.
RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afişarea fotografiilor mai mici în raportul de afişare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afişate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre şi distorsiunile raportului de afişare.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Stringer
31/10/2021
Україна
Чудова фоторамка
Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.
Avantaje
Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.
Dezavantaje
Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8FF3FPW PhotoFrame
Data utilizării 2019-10-31
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8FF3FPW PhotoFrame
Data utilizării 2019-10-31