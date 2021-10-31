ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară

Producție oprită

PhotoFrame

7FF3FPW/00

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Împărtăşiţi-vă amintirile

Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dumneavoastră? Descoperiţi, organizaţi şi retrăiţi amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de împărtăşire a amintirilor prin afişarea fotografiilor digitale la o calitate uimitoare, fără PC.

Vezi toate beneficiile

Împărtăşiţi-vă amintirile

  • LCD de 17,8 cm (7")

  • Raport de afişare 16:9

Vizualizare fotografii memorie flash USB fără PC

Un conector USB pentru facilitarea vizualizării şi împărtăşirii fotografiilor stocate pe un modul de memorie USB.

Distraţi-vă cu colegii: afişaţi mai multe fotografii într-o vizualizare

Este un efect de diaporamă pentru afişarea fotografiilor sub forma unui colaj format automat şi aleatoriu din fotografii diferite pentru a evita marginile neatractive produse de fotografiile mai mici decât ecranul.

Redaţi strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afişarea fotografiilor mai mici în raportul de afişare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afişate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre şi distorsiunile raportului de afişare.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Чудова фоторамка

Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.

Avantaje

Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.

Dezavantaje

Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8FF3FPW PhotoFrame

Data utilizării 2019-10-31

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8FF3FPW PhotoFrame

Data utilizării 2019-10-31

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips