ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Xenon X-tremeVision gen2 Bec cu xenon pentru faruri auto

Asistență

Xenon X-tremeVision gen2Bec cu xenon pentru faruri auto

42402XV2S1

Xenon X-tremeVision gen2 Bec cu xenon pentru faruri auto

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Pliant

  • PDF fişier, 768.1 kB
  • 22 December 2025

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Garanţie

Politicile noastre de garanţie a produselor

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm