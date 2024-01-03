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40B1U5600/00
Mai mult decât bine echipat
Acest monitor multifuncţional USB-C de la Philips oferă configurare fără dezordine. Cu un singur cablu, poţi viziona conţinut video la rezoluţie înaltă, transfera date şi încărca laptopul. Suportul pentru căşti duce gestionarea cablurilor la nivelul următor.
Seria 5000
40 (diagonală de 39,53”/100,4 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Acest afişaj Philips dispune de un conector USB de tip C cu alimentare electrică. Cu gestionarea inteligentă şi flexibilă a alimentării, îţi poţi încărca direct dispozitivul compatibil. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite conectarea uşoară, printr-un singur cablu. Poţi viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp dispozitivul compatibil.
Comutatorul KVM încorporat MultiClient îţi permite să controlezi două PC-uri separate cu o singură configuraţie monitor-tastatură-mouse. Un buton comod îţi permite să comuţi rapid între surse. Este util, având configuraţii care necesită puterea de calcul a două PC-uri sau partajarea unui monitor mare pentru a afişa două PC-uri diferite.
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
3.5
din 5
2
Recenzii
YareQP
03/01/2024
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Avantaje
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Dezavantaje
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Dezavantaje
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
Acest review a fost făcut pentru Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Acest review a fost făcut pentru Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Valoarea timpului de răspuns este egală cu SmartResponse
Zonă NTSC bazată pe CIE 1976
Arie sRGB bazată pe CIE1931
Pentru transmiterea video prin USB-C, notebookul/dispozitivul dvs. trebuie să accepte modul USB-C DP Alt.
Activități precum partajarea ecranului, redarea video și audio online prin Internet pot afecta performanța rețelei. Hardware-ul dvs., lățimea de bandă a rețelei și performanța acesteia vor determina calitatea generală a sunetului și a imaginii.
Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
În cazul în care conexiunea Ethernet pare lentă, accesează meniul OSD şi selectează USB 3.0 sau o versiune superioară, care acceptă viteza LAN la 1G.
Alimentarea cu energie prin USB-C a acestui afişaj este de până la 100 W (96 W în mod tipic); alimentarea maximă cu energie va depinde de dispozitiv.
La calcularea economiilor la costurile cu energia oferite de PowerSensor, sunt excluse atât USB, cât şi alimentarea cu energie.
Clasificarea EPEAT este valabilă doar acolo unde Philips înregistrează produsul. Vă rugăm să vizitați https://www.epeat.net/ pentru statutul înregistrării în țara dvs.
Monitorul poate arăta diferit față de imaginile ilustrative.