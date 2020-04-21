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Producție oprită

BrillianceAfişaj LCD UltraWide curbat

349X7FJEW/00

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Design avansat, vizionare panoramică

Acest afişaj extra-lat de 34” de la Philips te va uimi cu imaginile 3440 x 1440 de claritate excepţională şi culori strălucitoare. Afişajul extra-lat fascinant cu înălţime reglabilă îţi oferă o vedere panoramică asupra lumii.

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pentru cele mai bune creaţii ale tale

Design avansat, vizionare panoramică

  • X Line

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Conexiune DisplayPort pentru elemente vizuale maxime

DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.

HDMI pentru conectare digitală rapidă

Bucură-te de imagini clare, pline de culoare şi de sunet cu conexiune simplă, printr-un singur cablu. Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea fără probleme a semnalelor digitale video (rezoluţie UHD de până la 4K la 60 Hz) şi audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receivere A/V şi camere video).

Boxe stereo integrate pentru multimedia

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Avantaje

Funkcje wielkość

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Data utilizării 2019-03-21

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Data utilizării 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

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Referințe

  1. Raza arcului de curbă al afişajului în mm

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

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  6. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  7. Zonă sRGB pe baza CIE 1931