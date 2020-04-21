Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
349X7FJEW/00
Design avansat, vizionare panoramică
Acest afişaj extra-lat de 34” de la Philips te va uimi cu imaginile 3440 x 1440 de claritate excepţională şi culori strălucitoare. Afişajul extra-lat fascinant cu înălţime reglabilă îţi oferă o vedere panoramică asupra lumii.
X Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.
Bucură-te de imagini clare, pline de culoare şi de sunet cu conexiune simplă, printr-un singur cablu. Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea fără probleme a semnalelor digitale video (rezoluţie UHD de până la 4K la 60 Hz) şi audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receivere A/V şi camere video).
O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Cumpărător verificat
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Avantaje
Funkcje wielkość
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Data utilizării 2019-03-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Data utilizării 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Raza arcului de curbă al afişajului în mm
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE 1931