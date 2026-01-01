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Producție oprită
349P7FUBEB/00
Conexiuni simplificate
Vezi mai mult şi realizează mai mult cu afişajul curbat extralat Philips Brilliance de 34”. Lat şi extrem de clar, afişajul curbat Quad HD te plasează în centrul atenţiei. Cablul multifuncţional USB-C şi suportul reglabil pe înălţime asigură configuraţia perfectă
P Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.
Noul cablu USB 3.1 de tip C cu conector subţire şi reversibil permite o andocare uşoară printr-un cablu. Cu USB 3.1, beneficiezi de vitezele cele mai ridicate pentru date, de 20 de ori mai rapide decât USB 2.0, permiţând transferul de date mai rapid de pe un HDD pe un PC. Simplifică totul prin conectarea perifericelor la monitor sub forma unei staţii de andocare cu un cablu la notebook, inclusiv ieşirea video de înaltă rezoluţie de la PC la monitor. De asemenea, USB-C cu funcţie de alimentare permite pornirea şi încărcarea notebookului de la monitor, eliminând necesitatea unor cabluri de alimentare suplimentare.
Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, în format UltraWide Quad HD de 3440 x 1440 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli şi unghiuri de vizionare ample de 178/178, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Formatul UltraWide 21:9 oferă mai multă productivitate cu mai mult spaţiu pentru comparaţiile în ecrane alăturate şi mai multe coloane vizualizabile în foile de calcul. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM sau un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi oferă imagini de o claritate excepţională.
Recenzii
Raza arcului de curbă al afişajului în mm
Rezoluţia maximă este disponibilă pentru intrarea HDMI, DP sau USB-C.
Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt
Activităţile precum partajarea ecranului şi streamingul online video şi audio prin Internet pot afecta performanţa reţelei dvs. Echipamentele hardware, reţeaua de bandă largă şi performanţa acesteia vor determina calitatea generală a materialelor audio şi video.
Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE 1931
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Nu poate accepta USB-C vs HDMI pentru PIP/PBP în acelaşi timp
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.