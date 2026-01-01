Toate conexiunile tale prin intermediul unui singur cablu USB-C

Noul cablu USB 3.1 de tip C cu conector subţire şi reversibil permite o andocare uşoară printr-un cablu. Cu USB 3.1, beneficiezi de vitezele cele mai ridicate pentru date, de 20 de ori mai rapide decât USB 2.0, permiţând transferul de date mai rapid de pe un HDD pe un PC. Simplifică totul prin conectarea perifericelor la monitor sub forma unei staţii de andocare cu un cablu la notebook, inclusiv ieşirea video de înaltă rezoluţie de la PC la monitor. De asemenea, USB-C cu funcţie de alimentare permite pornirea şi încărcarea notebookului de la monitor, eliminând necesitatea unor cabluri de alimentare suplimentare.