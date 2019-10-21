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Producție oprită
32PHT4503/12
Televizor LED ultrasubţire
Philips 4500 îţi va depăşi aşteptările cu imaginea sa de înaltă definiţie la un preţ accesibil. Având un design simplu şi elegant, se va potrivi în orice cameră din casă.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
Televizor LED
Pixel Plus HD
Noul nostru suport subţire a fost proiectat pentru a crea spaţiu sub televizor, în locul unde ar fi fost un suport tradiţional, oferind o experienţă de vizionare mult mai captivantă. Un televizor care îşi menţine poziţia şi salută cu încredere viitorul.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
4.3
din 5
12
Recenzii
82%
recomandă acest produs
DEDEL
21/10/2019
România
Cumpărător verificat
Foarte bun pentru o incapere de 16-20 mp
Aspect frumos, telecomanda fiabila, sunet corespunzator, culori placute ochilor.....
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHT4503 Televizor LED ultrasubţire
Data utilizării 2019-04-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHT4503 Televizor LED ultrasubţire
Data utilizării 2019-04-21
Radu78
07/01/2019
România
TV Philips
Este un televizor excelent. Îl recomand cu căldură și încredere!!!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHT4503 Televizor LED ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHT4503 Televizor LED ultrasubţire
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Avantaje
Szybko się urochamia
Dezavantaje
Zbiera kusz
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data utilizării 2019-06-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data utilizării 2019-06-15
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.