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Producție oprită

LEDTelevizor LED

32PHS5525/12

4.8

| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Portabil. Convenabil.

Cauţi un televizor care este bun, dar nu prea avansat? Acest televizor LED compact şi convenabil are tot ceea ce-ţi trebuie şi nimic în plus. Pixel Plus HD oferă o imagine clară, sunetul este clar şi este util şi uşor de mutat dintr-o încăpere în alta.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Televizor LED

Portabil. Convenabil.

  • 80 cm (32")

  • Televizor LED

  • Pixel Plus HD

Ramă argintie lucioasă minimalistă. Picioare subţiri.

Două porturi HDMI. Conectare uşoară la DVD.

Dialog clar. Efecte pline de viaţă.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2
1

23/09/2020

România

România

Un televizor foarte bun pentru gama sa

Imagine foarte bună, sunet clar, și cu un chromecast atașat la unul din cele două porturi HDMI se transformă instant într-un veritabil smart tv. Nici nu ai nevoie de mai mult. În plus poți să-i faci o grămadă de setări. Prețul e unul foarte bun, evident că poți găsi și mai ieftin, dar un Philips e un Philips.

Avantaje

Preț foarte bun

Dezavantaje

un singur port USB, ar fi fost bine să aibă două

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 Televizor LED

Data utilizării 2020-08-23

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 Televizor LED

Data utilizării 2020-08-23

26/11/2020

Polska

Polska

DOSKONAŁY WYBÓR

Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.

Avantaje

kolorystyka obrazu oraz ramki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 Telewizor LED

Data utilizării 2020-07-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 Telewizor LED

Data utilizării 2020-07-25

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Avantaje

звук картина и меню отлични

Dezavantaje

не съм открила

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 LED телевизор

Data utilizării 2021-08-13

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 LED телевизор

Data utilizării 2021-08-13

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.