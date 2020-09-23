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Producție oprită
32PHS5525/12
Portabil. Convenabil.
Cauţi un televizor care este bun, dar nu prea avansat? Acest televizor LED compact şi convenabil are tot ceea ce-ţi trebuie şi nimic în plus. Pixel Plus HD oferă o imagine clară, sunetul este clar şi este util şi uşor de mutat dintr-o încăpere în alta.
80 cm (32")
Televizor LED
Pixel Plus HD
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4.8
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
23/09/2020
România
Un televizor foarte bun pentru gama sa
Imagine foarte bună, sunet clar, și cu un chromecast atașat la unul din cele două porturi HDMI se transformă instant într-un veritabil smart tv. Nici nu ai nevoie de mai mult. În plus poți să-i faci o grămadă de setări. Prețul e unul foarte bun, evident că poți găsi și mai ieftin, dar un Philips e un Philips.
Avantaje
Preț foarte bun
Dezavantaje
un singur port USB, ar fi fost bine să aibă două
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 Televizor LED
Data utilizării 2020-08-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 Televizor LED
Data utilizării 2020-08-23
Behemoth96
26/11/2020
Polska
DOSKONAŁY WYBÓR
Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.
Avantaje
kolorystyka obrazu oraz ramki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 Telewizor LED
Data utilizării 2020-07-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 Telewizor LED
Data utilizării 2020-07-25
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Avantaje
звук картина и меню отлични
Dezavantaje
не съм открила
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 LED телевизор
Data utilizării 2021-08-13
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LED 32PHS5525 LED телевизор
Data utilizării 2021-08-13
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.