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Producție oprită
32PHS4503/12
Televizor LED ultrasubţire
Philips 4500 îţi va depăşi aşteptările cu imaginea sa de înaltă definiţie la un preţ accesibil. Având un design simplu şi elegant, se va potrivi în orice cameră din casă.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
Televizor LED
Pixel Plus HD
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Noul nostru suport subţire a fost proiectat pentru a crea spaţiu sub televizor, în locul unde ar fi fost un suport tradiţional, oferind o experienţă de vizionare mult mai captivantă. Un televizor care îşi menţine poziţia şi salută cu încredere viitorul.
Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.
4.4
din 5
24
Recenzii
95%
recomandă acest produs
02/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul are caracteristici f bune.
Am ales acest Produs deoarece aveam achiziționat deja unul din același brand și eram f mulțumit de caracteristicile sale și de funcționarea impecabilă.
Avantaje
Imagine și sonor de calitate premium.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire
Data utilizării 2021-09-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire
Data utilizării 2021-09-01
George512
16/07/2020
România
Produsul funcționează corect și bine.
Eu sunt mulțumit de acest produs, nu am părere negativă despre el.
Avantaje
Imagine clară, sunet clar
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire
Data utilizării 2019-07-16
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire
Data utilizării 2019-07-16
erwu
04/06/2020
Polska
Cumpărător verificat
Od wielu lat używam produkrów marki Philps
Od wielu lat używam tylko produkty marki Philips i jestem zadowolony z ich jakości i funkcjonalności.
Avantaje
doskonałe parametry i wykonanie
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data utilizării 2018-06-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data utilizării 2018-06-04
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.