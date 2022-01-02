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Producție oprită

4500 seriesTelevizor LED ultrasubţire

32PHS4503/12

4.4

| (24) Recenzii | 95% recomandă acest produs

Televizor LED ultrasubţire

Philips 4500 îţi va depăşi aşteptările cu imaginea sa de înaltă definiţie la un preţ accesibil. Având un design simplu şi elegant, se va potrivi în orice cameră din casă.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu Pixel Plus HD

Televizor LED ultrasubţire

  • 80 cm (32")

  • Picture Performance Index 200

  • Televizor LED

  • Pixel Plus HD

USB pentru redare multimedia

USB pentru redare multimedia

Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.

Suporturile subţiri şi rafinate dau impresia unei greutăţi reduse

Noul nostru suport subţire a fost proiectat pentru a crea spaţiu sub televizor, în locul unde ar fi fost un suport tradiţional, oferind o experienţă de vizionare mult mai captivantă. Un televizor care îşi menţine poziţia şi salută cu încredere viitorul.

Televizor LED pentru imagini cu un contrast extraordinar

Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

24

Recenzii

95%

recomandă acest produs

3

02/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produsul are caracteristici f bune.

Am ales acest Produs deoarece aveam achiziționat deja unul din același brand și eram f mulțumit de caracteristicile sale și de funcționarea impecabilă.

Avantaje

Imagine și sonor de calitate premium.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire

Data utilizării 2021-09-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire

Data utilizării 2021-09-01

16/07/2020

România

România

Produsul funcționează corect și bine.

Eu sunt mulțumit de acest produs, nu am părere negativă despre el.

Avantaje

Imagine clară, sunet clar

Dezavantaje

Nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire

Data utilizării 2019-07-16

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire

Data utilizării 2019-07-16

04/06/2020

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Od wielu lat używam produkrów marki Philps

Od wielu lat używam tylko produkty marki Philips i jestem zadowolony z ich jakości i funkcjonalności.

Avantaje

doskonałe parametry i wykonanie

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Data utilizării 2018-06-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Data utilizării 2018-06-04

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

  5. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.