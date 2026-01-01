Staţie de andocare USB-C încorporată

Acest afişaj Philips dispune de staţie de andocare USB de tip C încorporată, cu funcţie de alimentare. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite andocarea uşoară, printr-un singur cablu. Simplifică totul conectându-ţi toate perifericele, precum tastatura, mouse-ul şi cablul Ethernet RJ-45, la staţia de andocare a monitorului. Nu trebuie decât să conectezi notebookul şi acest monitor utilizând un singur cablu USB-C pentru a viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi a transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp notebookul.