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Producție oprită
328P6VUBREB/00
P Line
32 (diagonală de 31,5”/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Acest afişaj Philips dispune de staţie de andocare USB de tip C încorporată, cu funcţie de alimentare. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite andocarea uşoară, printr-un singur cablu. Simplifică totul conectându-ţi toate perifericele, precum tastatura, mouse-ul şi cablul Ethernet RJ-45, la staţia de andocare a monitorului. Nu trebuie decât să conectezi notebookul şi acest monitor utilizând un singur cablu USB-C pentru a viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi a transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp notebookul.
Acest afişaj Philips dispune de un conector USB de tip C cu alimentare electrică. Cu gestionarea inteligentă şi flexibilă a alimentării, îţi poţi încărca direct dispozitivul compatibil. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite conectarea uşoară, printr-un singur cablu. Poţi viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp dispozitivul compatibil.
Acest monitor dispune de un conector USB-C încorporat care respectă standardul de alimentare prin USB. Cu ajutorul funcţiei inteligente şi flexibile de gestionare a alimentării, acum îţi poţi alimenta şi încărca notebookul compatibil* direct de la monitor, utilizând un singur cablu USB-C.
Recenzii
Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt
Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
Activităţile precum partajarea ecranului şi streamingul online video şi audio prin Internet pot afecta performanţa reţelei dvs. Echipamentele hardware, reţeaua de bandă largă şi performanţa acesteia vor determina calitatea generală a materialelor audio şi video.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Luminozitatea (tipică): 400 cd/m2
BT. 709 / DCI-P3 acoperire pe baza CIE1976
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976
În cazul în care conexiunea Ethernet pare lentă, accesează meniul OSD şi selectează USB 3.0 sau o versiune superioară, care acceptă viteza LAN la 1G.
Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.