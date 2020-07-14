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Producție oprită

Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

328E9QJAB/01

4.3

| (29) Recenzii | 86% recomandă acest produs

Culori uimitoare, experienţă complet captivantă

Descoperă o experienţă cu adevărat captivantă cu monitoarele Philips curbate. Monitorul E Line curbat de 32” asigură o experienţă complet captivantă, cu o calitate uimitoare a imaginii Full HD. Tehnologia Ultra Wide-Color oferă o calitate a culorilor care aduce imaginile la viaţă!

Vezi toate beneficiile

Culori uimitoare, experienţă complet captivantă

  • E Line

  • 32 (diagonală de 31,5”/80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Boxe stereo integrate pentru multimedia

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

Conexiune DisplayPort pentru elemente vizuale maxime

DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.

Jocuri cu redare lină cu tehnologia AMD FreeSync™

Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redare sacadată şi cadre întrerupte. Noul monitor Philips elimină aceste probleme. Obţine performanţe fluide, fără artefacte, practic la orice rată de cadre cu tehnologia AMD FreeSync™, reîmprospătarea rapidă lină şi timpul de răspuns ultrarapid.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

29

Recenzii

86%

recomandă acest produs

14/07/2020

România

România

Cumpărător verificat

Este ok monitorul, il folosesc zilnic

Timp răspuns, bun, culori bune, il folosesc simultan pe 2 calculatoare și sunt mulțumit de monitor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Data utilizării 2019-06-14

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Data utilizării 2019-06-14

05/06/2020

România

România

monitor foarte bun

pret calitate ok, rama ingusta si display mare.Culori placute ca la Philips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

27/05/2020

România

România

Cumpărător verificat

Monitor ales pentru Photoshop

Am ales monitorul in special pentru spectrul larg de culoare si fidelitatea culorilor ca sa pot folosi de el si cu Photoshop. Foaia de lucru sau albul nu este afisat alb imaculat ci este mai degraba un alb spre crem sau un alb mai cald . Mai degraba monitorul pe default este intr-adevar setat sa protejeze ochii pentru un privitor/user normal de content media sau gaming prelungit dar cu putin butonat in setari se poate obtine albul imaculat in Photoshop chiar daca nu se mai protejeaza ochii astfel. Low Blue Mode pe 2 ingalbeneste mult albul, dar pe 1 este mult mai aproape de albul-alb. Prefer pentru un alb cat mai aproape de imaculat pe foaia de lucru in Photoshop, si las monitorul cu Low Blue Mode setat pe Off iar la meniul Color sa fie setat pe UserDefine. UserDefine lasat default fara sa se umble la cursorii de culoare este aproape daca nu similar cu ColorTemperature de 7500K. Se spune ca modul sRGB este bun pentru cei ce lucreaza cu grafica sau fotografii dar personal observ ca si asta ingalbeneste/incalzeste albul , si vreau sa vad hartia de lucru cat mai alba in Photoshop ca sa pot vedea imaginile incarcate in aplicatie asa cum sunt . Modelul are si boxe incorporate dar inca nu am incercat sonorul la ele , prefer sa mai folosesc boxele separate cumparate si ele recent odata cu computerul.

Avantaje

Bun si pentru grafica.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Data utilizării 2019-04-26

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Data utilizării 2019-04-26

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Referințe

  1. Raza arcului de curbă al afişajului în mm

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  5. Zonă sRGB pe baza CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  7. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.