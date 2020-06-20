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Producție oprită
328E9FJAB/00
Culori uimitoare, experienţă complet captivantă
Descoperă o experienţă cu adevărat captivantă cu monitoarele Philips curbate. Monitorul E Line curbat de 32" oferă o experienţă complet captivantă, cu o calitate uimitor de clară a imaginii QHD. Tehnologia Ultra Wide-Color oferă o calitate a culorilor care aduce imaginile la viaţă!
E Line
32 (diagonală de 31,5”/80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Monitoarele desktop oferă o experienţă a utilizatorului personală, care se potriveşte foarte bine şi unui design curbat. Ecranul curbat oferă un efect de imersiune plăcut, însă subtil, care este concentrat asupra ta, poziţionat(ă) în centrul biroului.
Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.
Afişajul cu LED VA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.
4.2
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
20/06/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
monitor 32 palců
velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání
Avantaje
plně funkční a snadno zapojitelný
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data utilizării 2020-05-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data utilizării 2020-05-20
20/05/2020
Česká republika
Poměr cena a výkon - neskutečný!
Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!
Avantaje
Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění
Dezavantaje
Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data utilizării 2019-04-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data utilizării 2019-04-20
Valleyman
16/01/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí
Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.
Avantaje
QHD, prohnutí
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data utilizării 2018-12-16
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data utilizării 2018-12-16
Raza arcului de curbă al afişajului în mm
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE 1931
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Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.