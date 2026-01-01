Imagini de claritate excepţională cu rezoluţie Quad HD de 2560 x 1440 pixeli

Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, cu rezoluţie Quad HD de 2560 x 1440 sau 2560 x 1080 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli, susţinute de surse cu lăţime mare de bandă precum USB-C, Displayport, HDMI, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor oferi imagini de o claritate excepţională.