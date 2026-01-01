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326P1H/01
P Line
32 (diagonală de 31,5”/80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Acest afişaj Philips dispune de o staţie de andocare USB de tip C încorporată, cu funcţie de alimentare. Cu gestionarea inteligentă şi flexibilă a alimentării, îţi poţi încărca direct laptopul compatibil*. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite andocarea uşoară, printr-un singur cablu. Simplifică totul conectându-ţi toate perifericele, precum tastatura, mouse-ul şi cablul Ethernet RJ-45 la staţia de andocare a monitorului. Poţi viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp notebookul.
Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, cu rezoluţie Quad HD de 2560 x 1440 sau 2560 x 1080 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli, susţinute de surse cu lăţime mare de bandă precum USB-C, Displayport, HDMI, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor oferi imagini de o claritate excepţională.
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Recenzii
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă pentru intrarea USB-C, DP sau HDMI.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976
Activităţile precum partajarea ecranului şi streamingul online video şi audio prin Internet pot afecta performanţa reţelei dvs. Echipamentele hardware, reţeaua de bandă largă şi performanţa acesteia vor determina calitatea generală a materialelor audio şi video.
Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt
Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
Ieşire DisplayPort funcţionează doar cu intrare DP sau USB-C.
MAC OS nu acceptă funcţia de extensie DP-Out MST.
În cazul în care conexiunea Ethernet pare lentă, accesează meniul OSD şi selectează USB 3.0 sau o versiune superioară, care acceptă viteza LAN la 1G.
Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.