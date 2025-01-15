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27M2N3200S/01
Evnia 3000
27” (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Joci jocuri intense şi competitive. Ai nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj recreează imaginea de pe ecran de până la 180 de ori pe secundă, efectiv mai rapid decât un afişaj standard. O rată de cadre mai scăzută poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 180 Hz, poţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru a-i putea ochi cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest afişaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri.
Philips Evnia cu Smart MBR de 0,5 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea imaginilor în mişcare şi oferă imagini mai clare şi precise pentru a îmbunătăţi experienţa de joc. Acţiunea cu mişcare rapidă şi tranziţiile dramatice vor fi redate fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.
Această caracteristică este creată pentru un joc plin de acţiune. Nu numai că produce jocuri fără neclaritate, dar, de asemenea, se asociază bine cu rate de cadre ridicate pentru cea mai bună şi mai clară imagine. Garantat.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Avantaje
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Dezavantaje
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Adobe RGB şi Acoperire DCI-P pe baza CIE1976
Acest monitor este creat pentru a fi durabil: picioarele suportului sunt realizate din plastic reciclat 35%, iar şasiul monitorului este alcătuit din plastic reciclat post-consum în procent de 85%.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.