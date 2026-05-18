ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Etichetă clasă de eficienţă energetică
    Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie
  • Etichetă clasă de eficienţă energetică
    Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie
  • Construit pentru precizie

MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

5

| (2) Recenzii

Construit pentru precizie

Acest monitor este dotat cu caracteristici care îţi permit să lucrezi cu precizie absolută. Cu rezoluţia sa Full HD, rata de reîmprospătare de 120 Hz şi MPRT de 1 ms, acest monitor afişează imagini detaliate la cea mai mare definiţie.

Vezi toate beneficiile

Construit pentru precizie

  • Seria 2000

  • 27” (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Tehnologie IPS LED cu unghi larg de vizualizare pentru precizia imaginii și a culorilor

Tehnologie IPS LED cu unghi larg de vizualizare pentru precizia imaginii și a culorilor

Afișajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri de vizualizare foarte largi, de 178/178 grade, permițând vizualizarea ecranului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afișajele IPS oferă imagini remarcabil de clare, în culori vii, fiind ideale nu numai pentru fotografii, filme și navigare pe web, ci și pentru aplicații profesionale care necesită precizie cromatică și luminozitate uniformă în orice moment.

Imagini extrem de clare cu Quad HD 2560 x 1440 pixeli

Imagini extrem de clare cu Quad HD 2560 x 1440 pixeli

Aceste ecrane Philips oferă imagini Crystalclear, Quad HD de 2560x1440 pixeli. Folosind panouri de înaltă performanță, cu densitate mare de pixeli, susținute de surse cu lățime de bandă ridicată, aceste noi ecrane îți vor aduce la viață imaginile și grafica. Fie că ești un profesionist exigent care are nevoie de informații extrem de detaliate pentru soluții CAD-CAM, folosești aplicații grafice 3D sau ești un expert financiar care lucrează cu foi de calcul uriașe, ecranele Philips îți vor oferi imagini Crystalclear.

SmartContrast pentru detalii profunde ale nivelului de negru

SmartContrast pentru detalii profunde ale nivelului de negru

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conținutul afișat, ajustând automat culorile și controlând intensitatea iluminării de fundal pentru a îmbunătăți dinamic contrastul, oferind cele mai bune imagini și clipuri video digitale sau o experiență optimă atunci când jucați jocuri în care sunt afișate nuanțe întunecate. Când este selectat modul Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afișarea optimă a aplicațiilor de birou de zi cu zi și pentru un consum redus de energie.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

2

Recenzii

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Valoarea timpului de răspuns este egală cu SmartResponse

  2. MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.

  3. MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

  4. Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.

  5. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.