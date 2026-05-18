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27E2N2500/00
Construit pentru precizie
Acest monitor este dotat cu caracteristici care îţi permit să lucrezi cu precizie absolută. Cu rezoluţia sa Full HD, rata de reîmprospătare de 120 Hz şi MPRT de 1 ms, acest monitor afişează imagini detaliate la cea mai mare definiţie.
Seria 2000
27” (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Afișajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri de vizualizare foarte largi, de 178/178 grade, permițând vizualizarea ecranului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afișajele IPS oferă imagini remarcabil de clare, în culori vii, fiind ideale nu numai pentru fotografii, filme și navigare pe web, ci și pentru aplicații profesionale care necesită precizie cromatică și luminozitate uniformă în orice moment.
Aceste ecrane Philips oferă imagini Crystalclear, Quad HD de 2560x1440 pixeli. Folosind panouri de înaltă performanță, cu densitate mare de pixeli, susținute de surse cu lățime de bandă ridicată, aceste noi ecrane îți vor aduce la viață imaginile și grafica. Fie că ești un profesionist exigent care are nevoie de informații extrem de detaliate pentru soluții CAD-CAM, folosești aplicații grafice 3D sau ești un expert financiar care lucrează cu foi de calcul uriașe, ecranele Philips îți vor oferi imagini Crystalclear.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conținutul afișat, ajustând automat culorile și controlând intensitatea iluminării de fundal pentru a îmbunătăți dinamic contrastul, oferind cele mai bune imagini și clipuri video digitale sau o experiență optimă atunci când jucați jocuri în care sunt afișate nuanțe întunecate. Când este selectat modul Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afișarea optimă a aplicațiilor de birou de zi cu zi și pentru un consum redus de energie.
5.0
din 5
2
Recenzii
April248
18/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Valoarea timpului de răspuns este egală cu SmartResponse
MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.