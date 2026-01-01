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27E1N1300A/01
Seria 1000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Acest afişaj Philips reîmprospătează imaginea de pe ecran de până la 100 de ori pe secundă, ceea ce face ca acest monitor să fie mult mai rapid decât un afişaj standard. Cu o rată de cadre de 100 Hz, jucătorii pot găsi acele imagini esenţiale de pe ecran care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, astfel încât aceştia să fie uşor de ţintit.
MPRT (timpul de răspuns al imaginii video) este un mod mai intuitiv de a descrie timpul de răspuns, care se referă direct la durata dintre vizualizarea unor imagini neclare, cu zgomot, până la afişarea unor imagini clare şi precise. Monitorul pentru jocuri Philips cu MPRT de 1 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea din imaginile video, oferind imagini mai clare şi precise pentru îmbunătăţirea experienţei de joc. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.
Acest afişaj Philips dispune de un conector USB de tip C cu alimentare electrică. Cu gestionarea inteligentă şi flexibilă a alimentării, îţi poţi încărca direct dispozitivul compatibil. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite conectarea uşoară, printr-un singur cablu. Poţi viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp dispozitivul compatibil.
Recenzii
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt
Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.