Rate de reîmprospătare de 100 Hz pentru imagini extrem de omogene

Acest afişaj Philips reîmprospătează imaginea de pe ecran de până la 100 de ori pe secundă, ceea ce face ca acest monitor să fie mult mai rapid decât un afişaj standard. Cu o rată de cadre de 100 Hz, jucătorii pot găsi acele imagini esenţiale de pe ecran care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, astfel încât aceştia să fie uşor de ţintit.