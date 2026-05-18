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  • Etichetă clasă de eficienţă energetică
    Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil

MonitorMonitor LCD Full HD

27E1N1100A/01

5

| (2) Recenzii

Lucrează cu stil

Bucură-te de productivitate în Full HD. Acest monitor este echipat cu elemente esenţiale pentru locul de muncă, cum ar fi modul LowBlue pentru a proteja ochii, tehnologia extralată IPS LED pentru imagini de înaltă calitate şi MPRT de 1 ms pentru imagini clare.

Vezi toate beneficiile

Lucrează cu stil

  • Seria 1000

  • 27” (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tehnologie IPS LED cu unghi larg de vizualizare pentru precizia imaginii și a culorilor

Tehnologie IPS LED cu unghi larg de vizualizare pentru precizia imaginii și a culorilor

Afișajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri de vizualizare foarte largi, de 178/178 grade, permițând vizualizarea ecranului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afișajele IPS oferă imagini remarcabil de clare, în culori vii, fiind ideale nu numai pentru fotografii, filme și navigare pe web, ci și pentru aplicații profesionale care necesită precizie cromatică și luminozitate uniformă în orice moment.

Afișaj Full HD 16:9 pentru imagini clare și detaliate

Afișaj Full HD 16:9 pentru imagini clare și detaliate

Calitatea imaginii contează. Afișajele obișnuite oferă calitate, dar așteptările dumneavoastră sunt mai mari. Acest afișaj dispune de o rezoluție Full HD îmbunătățită de 1920 x 1080. Datorită rezoluției Full HD, care oferă detalii clare, luminozității ridicate, contrastului incredibil și culorilor realiste, vă puteți aștepta la o imagine fidelă realității.

Boxe stereo integrate pentru multimedia

Boxe stereo integrate pentru multimedia

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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Referințe

  1. Acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC şi zona Adobe RGB pe baza CIE1976

  2. Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.

  5. MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

  6. Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.

  7. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.