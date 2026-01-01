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Business monitorMonitor UHD 4K

27B1N3800/00

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Acest monitor de 27 de inchi prezintă imagini frumoase la rezoluţie 4K şi o gamă de 1,074 miliarde de culori. În plus, conectivitatea DisplayPort şi panoul IPS îţi oferă o opţiune excelentă pentru spaţiul tău de lucru.

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  • Seria 3000

  • 27” (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Tehnologie IPS pentru culori bogate şi unghiuri de vizualizare largi

Tehnologie IPS pentru culori bogate şi unghiuri de vizualizare largi

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi – chiar şi în modul de pivotare cu 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

1,074 miliarde culori pentru gradaţii şi detalii uniforme de culoare

1,074 miliarde culori pentru gradaţii şi detalii uniforme de culoare

Afişajul de 10 biţi oferă o profunzime bogată de culoare cu 1,074 miliarde de culori şi procesare internă de 12 biţi pentru recrearea culorilor uniforme, naturale fără gradaţii şi dungi de culori.

Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

Aceste afişaje Philips utilizează panouri de înaltă performanţă pentru a oferi imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice.

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  3. Zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976

  4. La o rezoluţie maximă de 3840 x 2160, profunzimea culorii de 10 biţi poate fi atinsă numai la 60 Hz cu o conexiune DisplayPort. Pentru mai multe informaţii, consultă manualul de utilizare.

  5. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  6. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.

  7. Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.