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  • Energy Label Europe G
    Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
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  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Energy Label Europe G
    Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
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  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
  • Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie

Evnia Gaming MonitorAfişaj 4K HDR cu Ambiglow

279M1RV/00

1
| (2) Recenzii

1 premiu

Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
Pentru adevăraţii pasionaţi de jocuri pe consolă, afişajul Designed for Xbox deschide o nouă eră a jocurilor. Bucură-te de imagini impresionante şi de o acurateţe precisă a culorilor cu afişajul UltraClear 4K Nano IPS. DisplayHDR 600 oferă o calitate vie a imaginii.
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Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox pentru o experienţă optimă de joc

Designed for Xbox pentru o experienţă optimă de joc

Bucură-te de jocuri pe consolă fără restricţii! Am încheiat un parteneriat cu echipa Xbox pentru a dezvolta acest afişaj Designed for Xbox care s-a dovedit că oferă performanţă vizuală optimă pentru Xbox Series X din momentul în care îl conectezi.

AMD FreeSync™ Premium Pro; jocuri HDR uniforme, cu latenţă redusă

AMD FreeSync™ Premium Pro; jocuri HDR uniforme, cu latenţă redusă

Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redarea sacadată şi cadrele întrerupte. Acest afişaj deţine certificarea AMD FreeSync™ Premium Pro, ceea ce asigură o rată de reîmprospătare variabilă (VRR) şi o veritabilă experienţă de joc HDR. Acesta oferă o combinaţie între jocuri uniforme la performanţă maximă şi imagini excepţionale cu interval dinamic ridicat, menţinând în acelaşi timp latenţa scăzută.

Rate de reîmprospătare de 144 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Rate de reîmprospătare de 144 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Joci jocuri intense şi competitive. Ai nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj Philips recreează imaginea de pe ecran până la 144 de ori pe secundă, efectiv de 2,4 ori mai rapid decât un afişaj standard. O rată mai scăzută a cadrelor poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 144 Hz, poţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru ca tu să îi poţi ochi cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest afişaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-1679621

Recenzii

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1.0

din 5

2

Recenzii

5
4
3
2

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Dezavantaje

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.

  3. Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

  4. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  5. BT. 709 / DCI-P3 acoperire pe baza CIE1976

  6. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  7. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  8. Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976

  9. Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  13. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.