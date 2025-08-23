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Producție oprită
278E1A/00
Pur şi simplu uimitor
Monitorul E Line de 27” dispune de imagini uimitoare şi de un design elegant pentru o îmbunătăţire stilată a spaţiului de lucru. 4K UHD cu unghi larg de vizualizare oferă aceeaşi claritate supremă şi imagini realiste din orice unghi de vizionare din faţă.
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Aceste afişaje Philips utilizează panouri de înaltă performanţă pentru a oferi imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
4.1
din 5
14
Recenzii
Rață 1
23/08/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Acest review a fost făcut pentru 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Data utilizării 2025-07-23
Acest review a fost făcut pentru 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Data utilizării 2025-07-23
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Avantaje
To co wpisałem w recenzji.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Data utilizării 2020-09-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Data utilizării 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Data utilizării 2020-11-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Data utilizării 2020-11-20
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE 1931
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.