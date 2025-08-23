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Producție oprită

Monitor LCD 4K Ultra HD

278E1A/00

4.1

| (14) Recenzii

Pur şi simplu uimitor

Monitorul E Line de 27” dispune de imagini uimitoare şi de un design elegant pentru o îmbunătăţire stilată a spaţiului de lucru. 4K UHD cu unghi larg de vizualizare oferă aceeaşi claritate supremă şi imagini realiste din orice unghi de vizionare din faţă.

Vezi toate beneficiile

Pur şi simplu uimitor

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

Aceste afişaje Philips utilizează panouri de înaltă performanţă pentru a oferi imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice.

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Specificaţii tehnice

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4.1

din 5

14

Recenzii

3

23/08/2025

România

România

Cumpărător verificat

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Acest review a fost făcut pentru 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Data utilizării 2025-07-23

Acest review a fost făcut pentru 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Data utilizării 2025-07-23

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Avantaje

To co wpisałem w recenzji.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Data utilizării 2020-09-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Data utilizării 2020-09-09

20/12/2020

Polska

Polska

Super monitor

Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Data utilizării 2020-11-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Data utilizării 2020-11-20

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  5. Zonă sRGB pe baza CIE 1931

  6. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.