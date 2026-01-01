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Producție oprită

Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

276E9QSB/00

Culori impecabile, design elegant

Monitorul elegant Philips E line are un design elegant şi performanţe extraordinare în redarea imaginilor. Afişajul Full HD cu margine îngustă şi cu tehnologia Ultra Wide-Color oferă imagini realiste. Bucură-te de vizualizare superioară într-un design elegant.

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Culori impecabile, design elegant

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Gamă de culori mai largă Ultra Wide-Color pentru o imagine vie

Gamă de culori mai largă Ultra Wide-Color pentru o imagine vie

Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  3. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  4. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  5. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.