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Producție oprită
E Line
27" (68,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
Premii
4.9
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Radu91
24/07/2019
România
Un monitor decent
Pro: - culorile sunt reproduse foarte fidel; imagine clara - ungiul de vizualizare mare; - un singur buton pentru setari - multiple conexiuni Contra: - mie mi-a venit cu un pixel defect sus cam la 5 cm de rama, dar nu am vrut sa il returnez pentru atat, e insesizabil - cand imaginea e neagra, se vede la colturi sus lumina ledurilor , chiar daca luminozitatea e la minim, dar nu m-a deranjeaza (bleeding, specific monitoarelor IPS sau defect?) La acest pret ii acord nota 9.4 din 10.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
ENBB
13/02/2019
România
Super monitor
Sunt foarte multumit, recomand, un raport calitate-pret excelent, am un model anterior de 4 ani,
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Avantaje
Szépek a színek, van AMD Freesync
Dezavantaje
Max 75Hz
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
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Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE 1931
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.