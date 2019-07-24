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  • Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
    Culori impecabile, design elegant
  • Culori impecabile, design elegant
  • Culori impecabile, design elegant
  • Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
    Culori impecabile, design elegant
  • Culori impecabile, design elegant
  • Culori impecabile, design elegant

Producție oprită

Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Culori impecabile, design elegant
Monitorul elegant Philips E line are un design elegant şi performanţe extraordinare în redarea imaginilor. Afişajul Full HD cu margine îngustă şi cu tehnologia Ultra Wide-Color oferă imagini realiste. Bucură-te de vizualizare superioară într-un design elegant.
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Culori impecabile, design elegant

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Gamă de culori mai largă Ultra Wide-Color pentru o imagine vie

Gamă de culori mai largă Ultra Wide-Color pentru o imagine vie

Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-7185178

Recenzii

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4.9

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

24/07/2019

România

România

Un monitor decent

Pro: - culorile sunt reproduse foarte fidel; imagine clara - ungiul de vizualizare mare; - un singur buton pentru setari - multiple conexiuni Contra: - mie mi-a venit cu un pixel defect sus cam la 5 cm de rama, dar nu am vrut sa il returnez pentru atat, e insesizabil - cand imaginea e neagra, se vede la colturi sus lumina ledurilor , chiar daca luminozitatea e la minim, dar nu m-a deranjeaza (bleeding, specific monitoarelor IPS sau defect?) La acest pret ii acord nota 9.4 din 10.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

13/02/2019

România

România

Super monitor

Sunt foarte multumit, recomand, un raport calitate-pret excelent, am un model anterior de 4 ani,

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Avantaje

Szépek a színek, van AMD Freesync

Dezavantaje

Max 75Hz

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, FreeSync şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

  5. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  6. Zonă sRGB pe baza CIE 1931

  7. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.