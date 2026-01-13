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B Line
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Acest afişaj Philips dispune de o staţie de andocare USB de tip C încorporată, cu funcţie de alimentare. Cu gestionarea inteligentă şi flexibilă a alimentării, îţi poţi încărca direct laptopul compatibil*. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite andocarea uşoară, printr-un singur cablu. Simplifică totul conectându-ţi toate perifericele, precum tastatura, mouse-ul şi cablul Ethernet RJ-45 la staţia de andocare a monitorului. Poţi viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp notebookul.
Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, cu rezoluţie Quad HD de 2560 x 1440 sau 2560 x 1080 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli, susţinute de surse cu lăţime mare de bandă precum USB-C, Displayport, HDMI, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor oferi imagini de o claritate excepţională.
Afişajul Philips respectă standardul Eye Comfort de la TUV Rheinland pentru prevenirea solicitării ochilor cauzată de utilizarea prelungită a computerului. Cu certificarea TUV Eye Comfort, afişajele Philips asigură un mod cu lumină albastră redusă, fără scintilaţii şi fără reflexii deranjante, un unghi larg de vizionare şi o reducere mai mică a calităţii imaginii din diferite unghiuri, având totodată un design ergonomic al suportului pentru o experienţă ideală de vizionare. Menţine-ţi ochii sănătoşi şi creşte-ţi productivitatea muncii.
Premii
4.4
din 5
16
Recenzii
83%
recomandă acest produs
Olvg
13/01/2026
România
Super recomand
Monitorul funcțiuneaza foarte bine, insa mi-e neclar ce reprezinta patratul de langa Logo-ul Philips. Va rog sa imi explicati.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C
hgabi
26/04/2022
Magyarország
Tökéletes!
Tökéletes hangzása van! A mély kimondottan kellemes.
Avantaje
Kicsi, egyszerü, és gyönyörűen szól.
Dezavantaje
Nincs wifi, se ethernet csatlakozás.
Acest review a fost făcut pentru B1 Nano mozihangsugárzó
Acest review a fost făcut pentru B1 Nano mozihangsugárzó
Pavvik
31/10/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Bardzo dobry monitor
Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.
Acest review a fost făcut pentru Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Acest review a fost făcut pentru Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Rezoluţia maximă este disponibilă pentru intrarea USB-C, DP sau HDMI.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt
Activităţile precum partajarea ecranului şi streamingul online video şi audio prin Internet pot afecta performanţa reţelei dvs. Echipamentele hardware, reţeaua de bandă largă şi performanţa acesteia vor determina calitatea generală a materialelor audio şi video.
Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
În cazul în care conexiunea Ethernet pare lentă, accesează meniul OSD şi selectează USB 3.0 sau o versiune superioară, care acceptă viteza LAN la 1G.
Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.