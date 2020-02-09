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  • Energy Label Europe B
    Imagini LED minunate în culori vii
  • Imagini LED minunate în culori vii
  • Energy Label Europe B
    Imagini LED minunate în culori vii
  • Imagini LED minunate în culori vii

Producție oprită

Monitor LCD cu SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Imagini LED minunate în culori vii
Bucuraţi-vă de imagini vii cu LED-uri pe acest afişaj Philips mare. Echipat cu HDMI şi SmartControl Lite, acesta reprezintă o alegere minunată!
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Imagini LED minunate în culori vii

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

14/03/2017

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excelent!

Merita fiecare banut, culori profunde, meniu super usor de folosit, are hdmi, e exact ce trebuie! Suportul e cam slabut si tremura monitorul cand atingi masa, in rest, ca performante este excelent!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

26/04/2020

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Świetny monitor

Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

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