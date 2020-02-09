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Producție oprită
273V5LHSB/00
V Line
27" (68,6 cm)
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
4.8
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
diblacklow
14/03/2017
România
Cumpărător verificat
Un produs excelent!
Merita fiecare banut, culori profunde, meniu super usor de folosit, are hdmi, e exact ce trebuie! Suportul e cam slabut si tremura monitorul cand atingi masa, in rest, ca performante este excelent!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Cumpărător verificat
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse