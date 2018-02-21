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  • Energy Label Europe A
    Imagini LED minunate în culori vii
  • Imagini LED minunate în culori vii
  • Energy Label Europe A
    Imagini LED minunate în culori vii
  • Imagini LED minunate în culori vii

Producție oprită

Monitor LCD cu SmartControl Lite

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Recenzii | 86% recomandă acest produs
Imagini LED minunate în culori vii
Bucuraţi-vă de imagini vii cu LED-uri pe acest afişaj Philips mare. Echipat cu HDMI şi difuzoare stereo, acesta reprezintă o alegere minunată!
Vezi toate beneficiile

cu difuzoare stereo

Imagini LED minunate în culori vii

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Boxe stereo integrate pentru multimedia

Boxe stereo integrate pentru multimedia

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

7

Recenzii

86%

recomandă acest produs

2
1

21/02/2018

România

România

Un produs excelent

Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

10/10/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Avantaje

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Dezavantaje

bardzo toporne sterowanie przyciskami

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246V5LHAB Monitor LCD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 246V5LHAB Monitor LCD

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