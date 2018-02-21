Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
273V5LHAB/00
V Line
27" (68,6 cm)
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
4.3
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Adi68
21/02/2018
România
Un produs excelent
Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
10/10/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Avantaje
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Dezavantaje
bardzo toporne sterowanie przyciskami
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246V5LHAB Monitor LCD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246V5LHAB Monitor LCD
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse