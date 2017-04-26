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Producție oprită
271B8QJEB/00
Imagine clară, performanţă eficientă
Lucrează la cel mai înalt nivel cu monitorul Philips Full HD de 27”. Rezoluţia Full HD clară şi vie îţi oferă spaţiu şi claritate pentru a vedea ceea ce lucrezi. Caracteristici precum reglarea înălţimii, modul fără scintilaţii şi modul LowBlue îţi permit să lucrezi fără a-ţi solicita ochii.
B Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi – chiar şi în modul de pivotare cu 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
4.3
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Nick28
26/04/2017
România
Simplu,dar complex și complet.
Este un sistem strict audio,nu are SMART, nu are WIFI ceea ce complică puțin actualizarea software.Dar ca și redare sunet,este altceva decât sistemele clasice,incomparabil ca și calitate.Recomand !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru B8 Boxă Soundbar SkyQuake
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru B8 Boxă Soundbar SkyQuake
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Avantaje
Super
Dezavantaje
Nie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Data utilizării 2022-04-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Data utilizării 2022-04-20
oleszcz
27/10/2019
Polska
Cumpărător verificat
Doskonały kierunek - Fidelio
Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.
Avantaje
Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.
Dezavantaje
Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Data utilizării 2018-10-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Data utilizării 2018-10-27
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.