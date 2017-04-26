ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară

Producție oprită

Monitor LCD

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Imagine clară, performanţă eficientă

Lucrează la cel mai înalt nivel cu monitorul Philips Full HD de 27”. Rezoluţia Full HD clară şi vie îţi oferă spaţiu şi claritate pentru a vedea ceea ce lucrezi. Caracteristici precum reglarea înălţimii, modul fără scintilaţii şi modul LowBlue îţi permit să lucrezi fără a-ţi solicita ochii.

Vezi toate beneficiile

pentru productivitate maximă

Imagine clară, performanţă eficientă

  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

Mod LowBlue Mode pentru o productivitate care menajează ochii

Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.

Tehnologie IPS pentru culori bogate şi unghiuri de vizualizare largi

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi – chiar şi în modul de pivotare cu 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.3

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2

26/04/2017

România

România

Simplu,dar complex și complet.

Este un sistem strict audio,nu are SMART, nu are WIFI ceea ce complică puțin actualizarea software.Dar ca și redare sunet,este altceva decât sistemele clasice,incomparabil ca și calitate.Recomand !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Boxă Soundbar SkyQuake

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Boxă Soundbar SkyQuake

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Avantaje

Super

Dezavantaje

Nie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data utilizării 2022-04-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data utilizării 2022-04-20

27/10/2019

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Doskonały kierunek - Fidelio

Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.

Avantaje

Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.

Dezavantaje

Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data utilizării 2018-10-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data utilizării 2018-10-27

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  3. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

  4. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  5. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.