ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Evnia Gaming Monitor Monitor pentru jocuri Full HD
    Cea mai bună experienţă de joc
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Evnia Gaming Monitor Monitor pentru jocuri Full HD
    Cea mai bună experienţă de joc
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc
  • Cea mai bună experienţă de joc

Evnia Gaming MonitorMonitor pentru jocuri Full HD

25M2N5200P/00

Cea mai bună experienţă de joc
Un monitor pentru jocuri care oferă un dublu avantaj. Cu SmartContrast, împreună cu combinaţia dintre tehnologia AMD FreeSync Premium şi rata de reîmprospătare de 280 Hz, acest produs promite jocuri fluide, fără decalaj de timp şi fără compromisuri în ceea ce priveşte imaginea.
Vezi toate beneficiile

Cea mai bună experienţă de joc

  • Evnia 5000

  • 25 (diagonală de 24,5”/62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium: jocuri uniforme, fără întreruperi şi fără tremur

AMD FreeSync™ Premium: jocuri uniforme, fără întreruperi şi fără tremur

Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redarea sacadată şi cadrele întrerupte. AMD FreeSync™ Premium oferă jucătorilor pasionaţi o experienţă de joc uniformă, fără întreruperi, la performanţe de vârf. Nu există compromisuri, te poţi juca cu încredere cu o rată de reîmprospătare mare, compensare redusă a ratei de cadre şi latenţă scăzută.

Rată de reîmprospătare revoluţionară de 280 Hz pentru cel mai uniform joc

Rată de reîmprospătare revoluţionară de 280 Hz pentru cel mai uniform joc

Afişajul Philips Evnia cu 280 Hz duce experienţa de joc în noi dimensiuni. Întârzierea de intrare redusă, combinată cu tehnologia cu rată de reîmprospătare variabilă, îţi oferă avantajul unor jocuri captivante. În plus, panoul nostru cu unghi larg de vizualizare şi de înaltă rezoluţie oferă o experienţă de joc realistă, cu o acurateţe inegalabilă a culorilor. Concentrează-te pe ceea ce contează cu suportul reglabil care îţi asigură confortul pe care îl meriţi şi tehnologia fără scintilaţii pentru o vizionare uşoară, astfel încât să continui jocul fără griji legate de sănătate.

Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre dispozitive şi monitor

Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre dispozitive şi monitor

Întârzierea de intrare este diferenţa de timp dintre efectuarea unei acţiuni pe dispozitivele conectate şi afişarea rezultatului pe ecran. Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre introducerea comenzii pe dispozitive şi afişarea pe monitor, îmbunătăţind semnificativ experienţa în timpul jocurilor video sensibile la acţiune, ceea ce este deosebit de important pentru cei care joacă jocuri antrenante, competitive.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea DP.

  3. Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

  4. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  5. Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii

  6. Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

  7. Adobe RGB şi acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  9. Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.