Rată de reîmprospătare revoluţionară de 280 Hz pentru cel mai uniform joc

Afişajul Philips Evnia cu 280 Hz duce experienţa de joc în noi dimensiuni. Întârzierea de intrare redusă, combinată cu tehnologia cu rată de reîmprospătare variabilă, îţi oferă avantajul unor jocuri captivante. În plus, panoul nostru cu unghi larg de vizualizare şi de înaltă rezoluţie oferă o experienţă de joc realistă, cu o acurateţe inegalabilă a culorilor. Concentrează-te pe ceea ce contează cu suportul reglabil care îţi asigură confortul pe care îl meriţi şi tehnologia fără scintilaţii pentru o vizionare uşoară, astfel încât să continui jocul fără griji legate de sănătate.