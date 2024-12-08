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25M2N3200W/01
Lărgeşte orizontul jocurilor
Dorim să oferim viteză într-un design frumos. Acest monitor are o rată de reîmprospătare de 240 Hz şi un afişaj Full HD 16:9 pentru a beneficia de jocuri cu viteză de reacţie în timp real, dar şi cu imagini clare şi detaliate.
Evnia 3000
25 (diagonală de 24,5”/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Atunci când joci cele mai intense și captivante jocuri de acțiune, rata de reîmprospătare ultrarapidă de 240 Hz îți oferă o experiență de joc extrem de fluidă și fără întârzieri. Acest afișaj Philips redesenează imaginea de pe ecran de până la 240 de ori pe secundă, fiind efectiv mai rapid decât un afișaj standard. În special în jocurile cu acțiune rapidă, precum jocurile FPS și cele de curse, 240 Hz oferă imagini cu o claritate și o redare a mișcării superioare. Cu afișajul Philips de 240 Hz, secvențele de acțiune din jocuri sunt redate fără trepidații și fără imagini remanente. Vei beneficia de o experiență mai captivantă și vei simți că trăiești în joc.
Philips Evnia cu Smart MBR de 0,5 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea imaginilor în mişcare şi oferă imagini mai clare şi precise pentru a îmbunătăţi experienţa de joc. Acţiunea cu mişcare rapidă şi tranziţiile dramatice vor fi redate fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.
Întârzierea la intrare reprezintă timpul care trece între efectuarea unei acțiuni cu dispozitivele conectate și afișarea rezultatului pe ecran. Întârzierea redusă la intrare scurtează decalajul dintre introducerea unei comenzi de pe dispozitive și afișarea acesteia pe monitor, îmbunătățind considerabil experiența în jocurile video care necesită reacții rapide, aspect deosebit de important pentru cei care joacă jocuri competitive într-un ritm alert.
1.0
din 5
1
Recenzie
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Dezavantaje
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Valoarea timpului de răspuns este egală cu SmartResponse
Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.