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25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (diagonală de 24,5”/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
În timp ce joci cele mai intense şi captivante jocuri de acţiune, rata de reîmprospătare ultrarapidă de 240 Hz oferă o experienţă de joc îmbunătăţită, extrem de lină şi fără nicio întârziere. Acest afişaj Philips recreează imaginea de pe ecran de până la 240 de ori pe secundă, efectiv mai rapid decât un afişaj standard. În special pentru jocuri cu ritm rapid, cum ar fi cele de tip shooter la persoana întâi şi jocuri de curse, 240 Hz oferă o mişcare superioară şi o imagine clară. Cu afişajul Philips de 240 Hz, secvenţele de acţiune din joc nu prezintă trepidaţii şi imagini fantomă. Experienţa va fi mai captivantă şi vei avea impresia că eşti în mijlocul acţiunii.
Philips Evnia cu Smart MBR de 0,5 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea imaginilor în mişcare şi oferă imagini mai clare şi precise pentru a îmbunătăţi experienţa de joc. Acţiunea cu mişcare rapidă şi tranziţiile dramatice vor fi redate fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.
Întârzierea de intrare este diferenţa de timp dintre efectuarea unei acţiuni pe dispozitivele conectate şi afişarea rezultatului pe ecran. Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre introducerea comenzii pe dispozitive şi afişarea pe monitor, îmbunătăţind semnificativ experienţa în timpul jocurilor video sensibile la acţiune, ceea ce este deosebit de important pentru cei care joacă jocuri antrenante, competitive.
1.0
din 5
1
Recenzie
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Dezavantaje
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.