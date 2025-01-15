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  • Evnia Fast IPS Gaming monitor Monitor pentru jocuri Full HD
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  • Evnia Fast IPS Gaming monitor Monitor pentru jocuri Full HD
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Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor pentru jocuri Full HD

24M2N3200S/01

4
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
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Acest monitor rapid IPS îţi permite să te joci cu precizie şi viteză maxime la 180 Hz. Cu imagini clare de calitate HDR şi rezoluţie Full HD garantată, acest monitor oferă o experienţă excelentă de joc.
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  • Evnia 3000

  • 24 (diagonală de 23,8”/60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Rate de reîmprospătare de 180 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Rate de reîmprospătare de 180 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Joci jocuri intense şi competitive. Ai nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj recreează imaginea de pe ecran de până la 180 de ori pe secundă, efectiv mai rapid decât un afişaj standard. O rată de cadre mai scăzută poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 180 Hz, poţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru a-i putea ochi cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest afişaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri.

Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre dispozitive şi monitor

Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre dispozitive şi monitor

Întârzierea de intrare este diferenţa de timp dintre efectuarea unei acţiuni pe dispozitivele conectate şi afişarea rezultatului pe ecran. Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre introducerea comenzii pe dispozitive şi afişarea pe monitor, îmbunătăţind semnificativ experienţa în timpul jocurilor video sensibile la acţiune, ceea ce este deosebit de important pentru cei care joacă jocuri antrenante, competitive.

Viteză ultrarapidă de 0,5 ms pentru o imagine clară şi jocuri neîntrerupte

Viteză ultrarapidă de 0,5 ms pentru o imagine clară şi jocuri neîntrerupte

Philips Evnia cu Smart MBR de 0,5 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea imaginilor în mişcare şi oferă imagini mai clare şi precise pentru a îmbunătăţi experienţa de joc. Acţiunea cu mişcare rapidă şi tranziţiile dramatice vor fi redate fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Avantaje

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Dezavantaje

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

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Referințe

  1. Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

  2. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  3. Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.

  4. Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

  5. Adobe RGB şi acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.

  6. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.

  7. Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.