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  • Evnia Gaming Monitor Monitor pentru jocuri Full HD
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  • Jocuri la nivel superior

Evnia Gaming MonitorMonitor pentru jocuri Full HD

24M1N3200ZS/01

4
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Jocuri la nivel superior
Acest monitor Philips pentru jocuri este un afişaj universal ideal pentru jocuri pe PC pline de acţiune. Tehnologia de sincronizare, rata de reîmprospătare de 165 Hz şi timpul de răspuns de 1 ms asigură o experienţă de joc fără întreruperi. Include un afişaj cu ramă subţire şi Ultra Wide-Color ce îmbunătăţeşte experienţa vizuală captivantă.
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Jocuri la nivel superior

  • Evnia 3000

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium: jocuri uniforme, fără întreruperi şi fără tremur

AMD FreeSync™ Premium: jocuri uniforme, fără întreruperi şi fără tremur

Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redarea sacadată şi cadrele întrerupte. AMD FreeSync™ Premium oferă jucătorilor pasionaţi o experienţă de joc uniformă, fără întreruperi, la performanţe de vârf. Nu există compromisuri, te poţi juca cu încredere cu o rată de reîmprospătare mare, compensare redusă a ratei de cadre şi latenţă scăzută.

Rate de reîmprospătare de 165 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Rate de reîmprospătare de 165 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Joci jocuri intense şi competitive. Ai nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj Philips recreează imaginea de pe ecran de până la 165 de ori pe secundă, evident mai rapid decât un afişaj standard. O rată de cadre mai scăzută poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 165 Hz, poţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru a-i putea ochi cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest afişaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri.

Răspuns rapid (MPRT) de 1 ms pentru o imagine clară şi jocuri neîntrerupte

Răspuns rapid (MPRT) de 1 ms pentru o imagine clară şi jocuri neîntrerupte

MPRT (timpul de răspuns al imaginii video) este un mod mai intuitiv de a descrie timpul de răspuns, care se referă direct la durata dintre vizualizarea unor imagini neclare, cu zgomot, până la afişarea unor imagini clare şi precise. Monitorul pentru jocuri Philips cu MPRT de 1 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea din imaginile video, oferind imagini mai clare şi precise pentru îmbunătăţirea experienţei de joc. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Cumpărător verificat

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Avantaje

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Dezavantaje

Neviem nájsť icc profil na internete

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.

  3. Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

  4. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  5. MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.

  6. MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

  7. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  8. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  9. Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  11. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.