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24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redarea sacadată şi cadrele întrerupte. AMD FreeSync™ Premium oferă jucătorilor pasionaţi o experienţă de joc uniformă, fără întreruperi, la performanţe de vârf. Nu există compromisuri, te poţi juca cu încredere cu o rată de reîmprospătare mare, compensare redusă a ratei de cadre şi latenţă scăzută.
Joci jocuri intense şi competitive. Ai nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj Philips recreează imaginea de pe ecran de până la 165 de ori pe secundă, evident mai rapid decât un afişaj standard. O rată de cadre mai scăzută poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 165 Hz, poţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru a-i putea ochi cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest afişaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri.
MPRT (timpul de răspuns al imaginii video) este un mod mai intuitiv de a descrie timpul de răspuns, care se referă direct la durata dintre vizualizarea unor imagini neclare, cu zgomot, până la afişarea unor imagini clare şi precise. Monitorul pentru jocuri Philips cu MPRT de 1 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea din imaginile video, oferind imagini mai clare şi precise pentru îmbunătăţirea experienţei de joc. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Cumpărător verificat
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Avantaje
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Dezavantaje
Neviem nájsť icc profil na internete
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976
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Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.