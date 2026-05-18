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  • Energy Label Europe D
    Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil
  • Lucrează cu stil

MonitorMonitor LCD Full HD

24E1N1100A/01

5
| (2) Recenzii
Lucrează cu stil
Bucură-te de productivitate în Full HD. Acest monitor este echipat cu elemente esenţiale pentru locul de muncă, cum ar fi modul LowBlue pentru a proteja ochii, tehnologia extralată IPS LED pentru imagini de înaltă calitate şi MPRT de 1 ms pentru imagini clare.
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Lucrează cu stil

  • Seria 1000

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Rate de reîmprospătare de 120 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Rate de reîmprospătare de 120 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Joci jocuri intense şi competitive. Ai nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj Philips recreează imaginea de pe ecran de până la 120 de ori pe secundă, efectiv mai rapid decât un afişaj standard. O rată de cadre mai scăzută poate face ca inamicii să pară că sar dintr-un loc în altul pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 120 Hz, poţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de uniform, pentru ca tu să-i poţi ochi cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest afişaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri.

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Acest review a fost făcut pentru Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Acest review a fost făcut pentru Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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Referințe

  1. Acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC şi zona Adobe RGB pe baza CIE1976.

  2. Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.

  5. MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

  6. Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.

  7. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.