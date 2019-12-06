Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
V Line
24" (61 cm)
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
4.2
din 5
13
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
DXN24
08/05/2019
România
Acest produs are caracteristici extraordinare.
Funcționează fără reproș, calitate și fiabilitate marca PHILIPS.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
seby
14/08/2018
România
excelent
un produs excelent ..pentru un pret destul de mic ... culorii vii ..luminozitatea este ok ...plasticul din care este facuta carcasa ..slabut din punct de vedere calitativ ..in rest este ok ..recomand ...calitate / pret ok
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite